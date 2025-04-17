Nintendo показала геймплей и раскрыла новые детали Mario Kart World

Nintendo провела трансляцию Nintendo Direct, посвященную Mario Kart World — аркадной гонке, которая появится в продаже одновременно с релизом Switch 2. Авторы показали новые кадры игрового процесса и улучшения механик.

Помимо прочего, в Mario Kart World будет множество новых трасс, среди которых Mario Bros Circuit, Crown City, Salty Salty Speedway и многие другие. Появятся и дополнительные предметы: монетная раковина, ледяной цветок, молот и мега-гриб.

В Mario Kart World можно свободно кататься в обширном открытом мире. При этом авторы приготовили различные испытания и секреты со сбором монет. Еще в свободном режиме есть фоторежим.

Nintendo также рассказала, как будут работать костюмы в игре. Во время гонок будут появляться блюда, съев которые герои будут переодеваться в тематические костюмы. Например, если съесть суши, персонаж наденет японский прикид.

Среди новых трюков в игре подтвердили «Заряженный прыжок» (Charge Jump) — с его помощью можно перепрыгивать препятствия, запрыгивать на рельсы для скольжения и выполнять прыжки от стен.

Также появится функция перемотки: если вы поехали не туда, можно отмотать назад и попробовать снова. При этом Nintendo отметила, что все остальные гонщики все равно продолжат двигаться вперед.

Nintendo подтвердила, что в Mario Kart World будет множество способов игры с друзьями. До четырех человек могут играть на одной консоли, по локальной сети можно собрать до восьми игроков, а в онлайне смогут участвовать до 24 человек.

Mario Kart World выйдет 5 июня эксклюзивно на Nintendo Switch 2. Стоимость игры составит $80 (6,6 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС).