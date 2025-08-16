ЧАТ ИГРЫ
Mario Kart World 05.06.2025
Аркада, Гонки, От третьего лица
4 14 оценок

PETA призвала Nintendo изменить дизайн Коровы в Mario Kart World

butcher69 butcher69

Организация по защите животных PETA обратилась к Nintendo с просьбой изменить дизайн Коровы в Mario Kart World, убрав из её носа металлическое кольцо. В опубликованном на сайте движения открытом письме активисты заявили, что такие кольца используются в мясной и молочной промышленности для контроля над животными и причиняют им боль.

По словам PETA, кольца «грубо протыкают чувствительную перегородку коров и быков», вызывая хронический дискомфорт. В молочной отрасли, отметили защитники, нередко применяются шипастые кольца, чтобы отучить телят сосать молоко у матери, что становится мучительным как для коровы, так и для потомства.

Правозащитники призвали Nintendo изменить дизайн персонажа, подчеркнув, что Корова должна «свободно участвовать в гонках» и не ассоциироваться с напоминанием о страданиях животных.

Комментарии: 14
Gords

Пусть покрасят кольцо в золотой цвет, и это станет модным аксессуаром.

Egik81

Когда заняться нечем вот этим и занимаются. С другой стороны, когда за безделье деньги платят, возможно, то безделье превращается в работу. Если совсем серьёзно лучше бы они занимались реальными проблемами животных, а не виртуальных.

Alex40001

это клипса!

че пета за волков не впрягается их жрут травят кароче истребляют разными негуманными способами что за двойные стандарты клипса у бычка в ноздре аяяй а волк истыканный стрелами потом подожжённый и отравленный это нормально...

а как же зомби? они же тоже как животные они что не достойны лучшего обращения?

Raphtallia

Забейте на этих оцталых.

Пользователь ВКонтакте

Их борьба // Aleksei Zayats

Юрий Пенкин

про шипастые кольца не знал, люди изверги

Night Lord Heretic

Не думаю что такое правда используется. Так же не советую верить утверждениям представителей организации PETA, так как они и сами очень жестоки, в их питомниках усыпляют до 90% всех попавших животных, в том числе и здоровых +они отправляли деньги на поддержку террористической организации

3
Raphtallia

Животные - ресурс! Не более.

Юрий Пенкин Raphtallia

люди тоже

Raphtallia

Ну и бред. Никогда не понимала этих защитников. Коровы и нужны чтоб их ели...

MLShadow

Ели, но не мучили же?

MLShadow
не ассоциироваться с напоминанием о страданиях животных

То есть вот что их беспокоит - напоминание о страданиях животных, интересно, когда они едят говядину в ресторане и официант приносит им её с луковыми кольцами, они тоже орут "не смейте мне напоминать о страданиях коровы, которую я ем!"?

