PETA призвала Nintendo изменить дизайн Коровы в Mario Kart World

Организация по защите животных PETA обратилась к Nintendo с просьбой изменить дизайн Коровы в Mario Kart World, убрав из её носа металлическое кольцо. В опубликованном на сайте движения открытом письме активисты заявили, что такие кольца используются в мясной и молочной промышленности для контроля над животными и причиняют им боль.

По словам PETA, кольца «грубо протыкают чувствительную перегородку коров и быков», вызывая хронический дискомфорт. В молочной отрасли, отметили защитники, нередко применяются шипастые кольца, чтобы отучить телят сосать молоко у матери, что становится мучительным как для коровы, так и для потомства.

Правозащитники призвали Nintendo изменить дизайн персонажа, подчеркнув, что Корова должна «свободно участвовать в гонках» и не ассоциироваться с напоминанием о страданиях животных.