PETA призвала Nintendo изменить дизайн Коровы в Mario Kart World

Организация по защите животных PETA обратилась к Nintendo с просьбой изменить дизайн Коровы в Mario Kart World, убрав из её носа металлическое кольцо. В опубликованном на сайте движения открытом письме активисты заявили, что такие кольца используются в мясной и молочной промышленности для контроля над животными и причиняют им боль.
По словам PETA, кольца «грубо протыкают чувствительную перегородку коров и быков», вызывая хронический дискомфорт. В молочной отрасли, отметили защитники, нередко применяются шипастые кольца, чтобы отучить телят сосать молоко у матери, что становится мучительным как для коровы, так и для потомства.
Правозащитники призвали Nintendo изменить дизайн персонажа, подчеркнув, что Корова должна «свободно участвовать в гонках» и не ассоциироваться с напоминанием о страданиях животных.
Пусть покрасят кольцо в золотой цвет, и это станет модным аксессуаром.
Когда заняться нечем вот этим и занимаются. С другой стороны, когда за безделье деньги платят, возможно, то безделье превращается в работу. Если совсем серьёзно лучше бы они занимались реальными проблемами животных, а не виртуальных.
это клипса!
че пета за волков не впрягается их жрут травят кароче истребляют разными негуманными способами что за двойные стандарты клипса у бычка в ноздре аяяй а волк истыканный стрелами потом подожжённый и отравленный это нормально...
а как же зомби? они же тоже как животные они что не достойны лучшего обращения?
Забейте на этих оцталых.
Их борьба // Aleksei Zayats
про шипастые кольца не знал, люди изверги
Не думаю что такое правда используется. Так же не советую верить утверждениям представителей организации PETA, так как они и сами очень жестоки, в их питомниках усыпляют до 90% всех попавших животных, в том числе и здоровых +они отправляли деньги на поддержку террористической организации
Животные - ресурс! Не более.
люди тоже
Ну и бред. Никогда не понимала этих защитников. Коровы и нужны чтоб их ели...
Ели, но не мучили же?
То есть вот что их беспокоит - напоминание о страданиях животных, интересно, когда они едят говядину в ресторане и официант приносит им её с луковыми кольцами, они тоже орут "не смейте мне напоминать о страданиях коровы, которую я ем!"?