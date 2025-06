Разработчики серии Xenoblade Chronicles помогли создать открытый мир для Mario Kart World

Nintendo представила Mario Kart World — новую игру культовой серии, которая сделала ставку на открытый мир и амбициозный подход к дизайну. Одним из главных сюрпризов стал тот факт, что над проектом работала студия Monolith Soft, известная по Xenoblade Chronicles. Именно она помогала Nintendo выстраивать структуру обширного мира, наполняя его контентом и создавая дизайн персонажей.

Monolith Soft давно зарекомендовала себя как мастер по созданию больших и живых игровых пространств даже на системах с ограниченными ресурсами. В своём официальном посте в соцсетях студия лаконично подтвердила своё участие в разработке: «Mario Kart World, для которой Monolith Soft была нанята для разработки полей и дизайнов персонажей, была выпущена Nintendo Co., Ltd*».

Для Nintendo это не первый опыт сотрудничества с Monolith Soft: ранее студия активно помогала в создании The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а также участвовала в проектах Pikmin, Splatoon и Animal Crossing. В декабре Nintendo окончательно выкупила оставшиеся 4% акций Monolith Soft, завершив полное слияние.

Однако, несмотря на масштаб нового проекта, продюсер Mario Kart World Косукэ Ябуки подчеркнул, что разработчики избегают термина «открытый мир». По его словам, он слишком абстрактен и может вводить игроков в заблуждение. Вместо этого команда говорит об «обширной, взаимосвязанной структуре» мира.

«Мы не используем термин "открытый мир", — отметил Ябуки. — Потому что это понятие слишком расплывчатое. Но да, у нас есть огромный мир с трассами вроде Mario Kart Circuit, Choco Mountain и замка Боузера. Мы попытались создать совершенно новую Mario Kart».

Одной из ключевых задач команды было соблюдение баланса: из-за взаимосвязанности всех маршрутов любое изменение одной дороги могло повлиять на другие. Такой подход потребовал детальной проработки каждой трассы и точной настройки всех игровых элементов.

Mario Kart World уже доступна и стала одним из стартовых хитов Nintendo Switch 2.