Слух: Nintendo больше не будет поставлять Switch 2 в комплекте с Mario Kart World

Ранее отмечалось, что бандл Switch 2 Mario Kart World оказался невероятно успешным и на него приходится львиная доля всех проданных на сегодняшний день консолей Switch 2. Тем не менее, не исключено, что в будущем эту игру придется покупать отдельно.

Ничего официального не подтверждено, но несколько источников сообщают о якобы утечке электронного письма Gamestop, в котором говорится, что набор Mario Kart World и Switch 2 просто снят с производства.

Хотя GameStop официально пометил этот комплект как снятый с производства, он по-прежнему доступен в некоторых розничных магазинах. Best Buy, например, продолжает продавать комплект Switch 2 плюс Mario Kart World за $499. Однако ожидается, что доступность будет продолжаться только до тех пор, пока имеются текущие запасы.

Сейчас комплект Switch 2 Mario Kart World остается одним из самых популярных вариантов покупки новейшей консоли Nintendo. Тем не менее, его доступность явно подходит к концу, и будущие поставки Switch 2 будут касаться исключительно базовой консоли, после распродажи оставшихся комплектов.

Nintendo еще не дала официального комментария по этому поводу, но, возможно, скоро появится больше информации. Возможно, Nintendo пошла по этому пути, чтобы не повышать цену на консоль.