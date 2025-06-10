Switch 2 стартует с триумфом: Mario Kart World возглавил британский чарт

Долгожданный релиз Nintendo Switch 2 мгновенно отразился на еженедельном чарте самых продаваемых физических игр в Великобритании. Старт новой консоли стал событием, а её дебютные тайтлы — главными героями свежего рейтинга.

Без сюрпризов, Mario Kart World взял первое место, потеснив даже бессмертную Mario Kart 8 Deluxe, которая после долгих лет в топ-10 впервые опустилась на одиннадцатую строчку.

На второе и третье места уверенно встали Hogwarts Legacy и EA Sports FC 25, но и остальные новинки Switch 2 не остались в стороне. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition стартовал на четвёртом месте, The Legend of Zelda: Breath of the Wild вернулась в топ, заняв седьмое место, а Bravely Default Flying Fairy HD Remastered — восьмое. В двадцатку лучших также вошла Yakuza 0: Director’s Cut.

Удачный старт новой консоли подтверждает — интерес к Switch 2 и её играм огромен, а впереди нас ждут ещё более крупные релизы.