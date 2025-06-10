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Mario Kart World 05.06.2025
Аркада, Гонки, От третьего лица
4.8 9 оценок

Switch 2 стартует с триумфом: Mario Kart World возглавил британский чарт

butcher69 butcher69

Долгожданный релиз Nintendo Switch 2 мгновенно отразился на еженедельном чарте самых продаваемых физических игр в Великобритании. Старт новой консоли стал событием, а её дебютные тайтлы — главными героями свежего рейтинга.

Без сюрпризов, Mario Kart World взял первое место, потеснив даже бессмертную Mario Kart 8 Deluxe, которая после долгих лет в топ-10 впервые опустилась на одиннадцатую строчку.

На второе и третье места уверенно встали Hogwarts Legacy и EA Sports FC 25, но и остальные новинки Switch 2 не остались в стороне. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition стартовал на четвёртом месте, The Legend of Zelda: Breath of the Wild вернулась в топ, заняв седьмое место, а Bravely Default Flying Fairy HD Remastered — восьмое. В двадцатку лучших также вошла Yakuza 0: Director’s Cut.

Удачный старт новой консоли подтверждает — интерес к Switch 2 и её играм огромен, а впереди нас ждут ещё более крупные релизы.

  1. Mario Kart World
  2. Hogwarts Legacy
  3. EA Sports FC 25
  4. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  5. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  6. Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  8. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster
  9. The Last of Us Part 2 Remastered
  10. F1 25
  11. Mario Kart 8 Deluxe
  12. Rune Factory: Guardians of Azuma
  13. Elden Ring: Nightreign
  14. Mortal Kombat 11 Ultimate
  15. Minecraft
  16. Mortal Kombat 1
  17. GTA 5
  18. Gran Turismo 7
  19. Super Mario Party Jamboree
  20. Yakuza 0: Director's Cut
5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Олег Дудин

А чему удивляться? Игра-то хорошая.

Генерал Анатолий

И не дорогая, 80 долларов всего

1
Олег Дудин Генерал Анатолий

Цена, конечно, не всем по карману. Я бы сам предпочёл цену пониже.

Но качество игры это не отменяет.

211186

Пздц, на работе теперь можно не работать, а присутствовать играю в свитч2)))

FamousVellin

Марио карт это круто, скоро настоящие геймплейные игры начнут выходить и топ будет состоять чисто из нинтендовских игр, а не полукиношного безгеймплейного бреда...