Switch 2 стартует с триумфом: Mario Kart World возглавил британский чарт

Долгожданный релиз Nintendo Switch 2 мгновенно отразился на еженедельном чарте самых продаваемых физических игр в Великобритании. Старт новой консоли стал событием, а её дебютные тайтлы — главными героями свежего рейтинга.
Без сюрпризов, Mario Kart World взял первое место, потеснив даже бессмертную Mario Kart 8 Deluxe, которая после долгих лет в топ-10 впервые опустилась на одиннадцатую строчку.
На второе и третье места уверенно встали Hogwarts Legacy и EA Sports FC 25, но и остальные новинки Switch 2 не остались в стороне. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition стартовал на четвёртом месте, The Legend of Zelda: Breath of the Wild вернулась в топ, заняв седьмое место, а Bravely Default Flying Fairy HD Remastered — восьмое. В двадцатку лучших также вошла Yakuza 0: Director’s Cut.
Удачный старт новой консоли подтверждает — интерес к Switch 2 и её играм огромен, а впереди нас ждут ещё более крупные релизы.
- Mario Kart World
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 25
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Bravely Default Flying Fairy HD Remaster
- The Last of Us Part 2 Remastered
- F1 25
- Mario Kart 8 Deluxe
- Rune Factory: Guardians of Azuma
- Elden Ring: Nightreign
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Minecraft
- Mortal Kombat 1
- GTA 5
- Gran Turismo 7
- Super Mario Party Jamboree
- Yakuza 0: Director's Cut
А чему удивляться? Игра-то хорошая.
И не дорогая, 80 долларов всего
Цена, конечно, не всем по карману. Я бы сам предпочёл цену пониже.
Но качество игры это не отменяет.
Пздц, на работе теперь можно не работать, а присутствовать играю в свитч2)))
Марио карт это круто, скоро настоящие геймплейные игры начнут выходить и топ будет состоять чисто из нинтендовских игр, а не полукиношного безгеймплейного бреда...