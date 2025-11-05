Цена в 80 долларов не помешала Mario Kart World разойтись тиражом почти в 10 миллионов копий

Похоже, споры вокруг цены в 80 долларов не помешали Nintendo установить очередной рекорд. Согласно свежему финансовому отчету за квартал, завершившийся 30 сентября, Mario Kart World уже разошлась тиражом 9,57 миллиона копий. Несмотря на негативную реакцию перед релизом и необходимость Nintendo оправдываться за стоимость, гоночная франшиза снова доказала, что имя Mario продает само себя.

Не отстает и Donkey Kong Bananza, с момента выхода 17 июля продавшаяся в количестве 3,49 миллиона экземпляров. В сумме продажи программного обеспечения для Switch 2 достигли 20,62 миллиона копий.

Однако не всё так однозначно: часть продаж Mario Kart World приходится на бандлы Switch 2 стоимостью $499,99, где игра включена в комплект. С учетом того, что сама консоль стоит $449,99, реальная цена игры снижается примерно до $50. Так что в денежном выражении успех может выглядеть скромнее.

Тем не менее, с более чем 70 миллионами проданных копий Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo явно не торопится. Компания продолжает делать ставку на долгосрочную лояльность игроков — и, судя по цифрам, это работает.