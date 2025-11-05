Цена в 80 долларов не помешала Mario Kart World разойтись тиражом почти в 10 миллионов копий

Похоже, споры вокруг цены в 80 долларов не помешали Nintendo установить очередной рекорд. Согласно свежему финансовому отчету за квартал, завершившийся 30 сентября, Mario Kart World уже разошлась тиражом 9,57 миллиона копий. Несмотря на негативную реакцию перед релизом и необходимость Nintendo оправдываться за стоимость, гоночная франшиза снова доказала, что имя Mario продает само себя.
Не отстает и Donkey Kong Bananza, с момента выхода 17 июля продавшаяся в количестве 3,49 миллиона экземпляров. В сумме продажи программного обеспечения для Switch 2 достигли 20,62 миллиона копий.
Однако не всё так однозначно: часть продаж Mario Kart World приходится на бандлы Switch 2 стоимостью $499,99, где игра включена в комплект. С учетом того, что сама консоль стоит $449,99, реальная цена игры снижается примерно до $50. Так что в денежном выражении успех может выглядеть скромнее.
Тем не менее, с более чем 70 миллионами проданных копий Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo явно не торопится. Компания продолжает делать ставку на долгосрочную лояльность игроков — и, судя по цифрам, это работает.
Как будто у владельцев Switch есть выбор.
А бюджет этой поделки дай Бог 5-10 лямов, а как про цену на гта 6 заходит речь так столько вони поднимается..
Ох, этот сладкий запах очередного "рекорда" от Nintendo! Давайте разберем этот шедевр корпоративной отчетности:
Про цену в 80 баксов: "Споры не помешали установить рекорд" — ну конечно не помешали! Когда у тебя монополия на Марио, можешь хоть 100 баксов просить. Люди и за 150 купят, если им скажут, что это "премиум-опыт". Nintendo могла бы продавать картонные коробки с логотипом гриба, и фанаты бы выстроились в очередь. Про "оправдывались за стоимость": Ахаха, они "оправдывались"! Представляю: "Простите, что берём 80 долларов за игру, которую мы сделаем на движке 2014 года". А потом посмотрели на цифры продаж и подумали: "А может 90 в следующий раз?" Про бандлы: О, классический трюк! "Смотрите, 9.5 миллионов продаж!" мелким шрифтом "Правда половина — это бандлы, где игру технически оценили в 50 баксов, но это неважно, цифра-то красивая!" Это как продать миллион бургеров, половину из которых просто положили в комбо-наборы. Про "долгосрочную лояльность": Перевожу с корпоративного: "Наши игроки будут покупать любую дичь с Марио на коробке, так что зачем стараться?" Mario Kart 8 Deluxe — 70 миллионов копий игры 2014 года на консоли 2017 года. Вот она, настоящая магия! Nintendo — единственная компания, которая может продать тебе одну и ту же игру четыре раза, назвать это "инновацией", взять 80 баксов, и ты ещё скажешь "спасибо". Уважаю мастерство
P.S. А потом все будут охать над ценами в 70 долларов от Sony и Microsoft. Нинтендо уже на другом уровне — они просто молча подняли планку и все сделали вид, что так и надо.