В Nintendo считают, что Mario Kart World заслуживает ценника в $80

Nintendo попыталась объяснить, почему их новая игра Mario Kart World будет стоить целых 80 долларов. На прошлой неделе компания громко анонсировала консоль Switch 2 и стартовую игру, но вот ценники предпочла раскрыть уже после презентации — видимо, чтоб не портить праздник.
Switch 2, которая появится на прилавках 5 июня, сейчас оценивается в $450. И это ещё не конец истории — из-за новых тарифов США Nintendo даже отложила предзаказы и, похоже, может задрать ценник ещё выше. Но настоящий шок вызвало другое — Mario Kart World за $80. Это на десять долларов дороже Tears of the Kingdom с первой Switch. Да и не только картинги попали под раздачу. Ещё куча игр для Switch 2 получила ценник в $80 — тут тебе и новая Kirby, и Super Mario Party Jamboree, и ещё несколько других.
IGN решили разобраться в происходящем и взяли интервью у вице-президента Nintendo of America Билла Тринена. И что же он сказал о такой ценовой политике? А ничего нового — мол, Mario Kart World оправдывает свою цену, ведь игра большая и «ценная».
«Если честно, игра получилась огромной, с кучей всяких мелочей, которые можно найти. Там есть ещё много секретов, которые игроки откроют только когда купят игру и начнут в неё играть. Думаю, это будет самый насыщенный Mario Kart из всех, в которые они играли», — Билл Тринен.
«И тут дело не в какой-то особой стратегии цен для Mario Kart World. Просто мы для каждой игры оцениваем, что она предлагает игрокам, сколько в ней контента и какую ценность даёт», — Билл Тринен.
То есть в Nintendo просто считают, что их игры настолько хороши, что за них не жалко отдать лишнюю десятку. Тринен даже вспомнил старые добрые времена, когда игры для N64 стоили дороже, чем для PS1. Дескать, у Nintendo всегда был свой подход к ценообразованию — они сами решают, сколько стоит их «ценность».
«Помню, как игры для N64 стоили дороже, чем для PS1. Частично это из-за себестоимости, но Nintendo просто любит идти своим путём и ставить цены так, как считает нужным», — Билл Тринен.
Что касается консоли за $450, тут Билл тоже не стал изобретать велосипед:
«Очевидно, что стоимость всего растёт. И лично я был бы рад, если бы цены не повышались. Но когда ты делаешь новую консоль с новыми технологиями, это стоит денег. Мы сравниваем, что даёт геймеру обычный Switch и что даёт Switch 2, какие у неё новые возможности. Конечно, учитываем себестоимость и другие факторы, но стараемся найти такую цену, которая будет соответствовать тому, что мы предлагаем», — Билл Тринен.
Жадность Nintendo не знает границ....
как и куртки и всех остальных капиталистов... и прочих ....истов!
нет .ни одна игра таких цен не заслуживает, даже учитывая курс валюты
А что ещё Нинтендо скажет - нет мы считаем, что эта параша ничего не стоит, но ты купи
Дальше можно не читать.
Еще бы в Nintendo так не считали...
А вы думали в Юбисофт жадные. Вот новый "эталон" жадности.
Это не " новый эталон ", а стандартая для них политика...
Для поехавших ниндендобоев? Давай сразу 200$, че мелочиться, они с радостью купят.
Так для всей семьи, это сделано для пап.
Если в игре крутого сюжетного контента часов на 100-200, тогда, быть может, правда заслуживает такого ценника. Но ведь в игре столько сюжетного контента нет. А тогда непонятно, с чего вдруг за какие-то там Марио гоночки такие цены? Вдумайтесь только! Это ведь просто гоночки и не более того. Как в принципе гоночки могут столько стоить? Мне никогда такого не понять. Обычные гонки... Мда уж. Нет слов. Точка.
Может там будет крутая физика повреждений при столкновениях...? Хотя и это вряд ли!
Это конечно дороговато. Но я уже наигрался в Марио в 90-х гг. Эта "компьютерная" игра про Сантехника была чутьли не моя первая.
Хз, я могу по пальцам двух рук пересчитать игры, которые могут стоить 80бачей, и это явно игры не от нинки, хоть они и качественные.
Ну значит игрокам пора бы уже считать что нинтенда очешуела в край и забить болт в равной степени как на покупку нового сыча, так и на покупку игр за эти конские ценники.
Было бы интересно посмотреть на такой сценарий финансового апокалипсиса, когда все пользователи нентенды такие:
"Сколько, сколько там ваш картинг и Кирби стоит? 80 бачей? Не, я лучше на эти деньги еды себе куплю, не помру хотя бы лишний раз с голоду."
И сразу же цены опустятся.
А пока хомяки продолжают такую наглость сглатывать, так и будут с каждым новым поколением консолей задирать цены на всё что можно и даже то, что нельзя.
И оправдывать это тем, что тип "ну в играх нинки нет доната" это глупо. В любой игре за фуллпрайс не должно быть доната. Только в бесплатных проектах донат имеет место быть и то функциональный, а не существующий ради того, что бы игрок распродал себ на органы что бы иметь возможность тупо играть в игру. // Иван Марков
Само собой они так считают... так как фанбаза нинтендо д××××× которые любой бред от своих любимцев схавают и плевать, что игры короткие, а графика хуже некуда даже по стандартам их железа
Надо полагать, RPG с Марио или ещё какие вообще за 200 баксов стоить будут. Они изобрели финальную отмазку для выставления любого ценника - "наша игра длинная, и в ней много всего". Цены на короткие игры они, конечно, опускать тоже не будут.
Куплю Switch 2 когда её взломают // Виталий Орлов
Где они ценник такой взяли ? Похоже с потолка, если эта игра тянет графика уровень консоли прошлого поколения.
некоторые считают что правда легендарная игра(Серия)
Пока гои будут покупать, они будут лупить цену хоть 100 баксов // Александр Громов