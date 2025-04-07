В Nintendo считают, что Mario Kart World заслуживает ценника в $80

Nintendo попыталась объяснить, почему их новая игра Mario Kart World будет стоить целых 80 долларов. На прошлой неделе компания громко анонсировала консоль Switch 2 и стартовую игру, но вот ценники предпочла раскрыть уже после презентации — видимо, чтоб не портить праздник.

Switch 2, которая появится на прилавках 5 июня, сейчас оценивается в $450. И это ещё не конец истории — из-за новых тарифов США Nintendo даже отложила предзаказы и, похоже, может задрать ценник ещё выше. Но настоящий шок вызвало другое — Mario Kart World за $80. Это на десять долларов дороже Tears of the Kingdom с первой Switch. Да и не только картинги попали под раздачу. Ещё куча игр для Switch 2 получила ценник в $80 — тут тебе и новая Kirby, и Super Mario Party Jamboree, и ещё несколько других.

IGN решили разобраться в происходящем и взяли интервью у вице-президента Nintendo of America Билла Тринена. И что же он сказал о такой ценовой политике? А ничего нового — мол, Mario Kart World оправдывает свою цену, ведь игра большая и «ценная».

«Если честно, игра получилась огромной, с кучей всяких мелочей, которые можно найти. Там есть ещё много секретов, которые игроки откроют только когда купят игру и начнут в неё играть. Думаю, это будет самый насыщенный Mario Kart из всех, в которые они играли», — Билл Тринен.

«И тут дело не в какой-то особой стратегии цен для Mario Kart World. Просто мы для каждой игры оцениваем, что она предлагает игрокам, сколько в ней контента и какую ценность даёт», — Билл Тринен.

То есть в Nintendo просто считают, что их игры настолько хороши, что за них не жалко отдать лишнюю десятку. Тринен даже вспомнил старые добрые времена, когда игры для N64 стоили дороже, чем для PS1. Дескать, у Nintendo всегда был свой подход к ценообразованию — они сами решают, сколько стоит их «ценность».

«Помню, как игры для N64 стоили дороже, чем для PS1. Частично это из-за себестоимости, но Nintendo просто любит идти своим путём и ставить цены так, как считает нужным», — Билл Тринен.

Что касается консоли за $450, тут Билл тоже не стал изобретать велосипед:

«Очевидно, что стоимость всего растёт. И лично я был бы рад, если бы цены не повышались. Но когда ты делаешь новую консоль с новыми технологиями, это стоит денег. Мы сравниваем, что даёт геймеру обычный Switch и что даёт Switch 2, какие у неё новые возможности. Конечно, учитываем себестоимость и другие факторы, но стараемся найти такую цену, которая будет соответствовать тому, что мы предлагаем», — Билл Тринен.