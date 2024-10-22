Эксклюзив Switch слили за 3 недели до релиза - в него можно поиграть на ПК

В сети обратили внимание, что за три недели до релиза была взломана ролевая игра Mario & Luigi: Brothership — новый эксклюзив для Nintendo Switch от студии Acquire (Octopath Traveler).

RPG оказалась в сети из-за того, что некоторые магазины начали продажи картриджей раньше положенного. Официальный релиз запланирован только на 7 ноября 2024-го.

Теперь поиграть в Mario & Luigi: Brothership могут как владельцы взломанных Nintendo Switch, так и пользователи ПК — им игра доступна через популярный эмулятор Ryujinx.

В Mario & Luigi: Brothership игроки берут под контроль Марио и Луиджи, которые отправляются в путешествие по Конкордии на корабле-острове. В игре можно исследовать окружение, встречать новых друзей и сражаться в пошаговых боях.