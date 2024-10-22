Mario and Luigi: Brothership была разработана авторами серии Octopath Traveler

Игра Mario and Luigi: Brothership, разработанная создателями Octopath Traveler, выходит 7 ноября на Nintendo Switch. Этот проект стал настоящей неожиданностью для поклонников серии, ведь студия AlphaDream, создавшая все предыдущие игры про Марио и Луиджи, закрылась несколько лет назад.

После анонса новой игры в начале года многие задавались вопросом, кто взялся за разработку. Теперь выяснилось, что проект возглавила студия Acquire, известная по серии Octopath Traveler. Это подтвердилось через данные об авторских правах, опубликованные в Twitter.

Интересно, что Mario and Luigi: Brothership создана на Unreal Engine, который Acquire использовала и для предыдущих проектов. Игроков ждёт захватывающая RPG, созданная на современном движке с новыми механиками, которые придают популярной серии свежий взгляд.