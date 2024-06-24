Nintendo не хочет раскрывать новую студию-разработчика Mario & Luigi

Nintendo не раскрывает, кто занимается разработкой только что анонсированного возрождения Mario & Luigi, но утверждает, что некоторые из оригинальных разработчиков серии принимают в нём участие.

Mario & Luigi: Brothership станет первой новой частью серии Mario & Luigi за почти девять лет. Одним из самых больших вопросов фанатов был вопрос о том, кто разрабатывает игру, поскольку оригинальный разработчик серии AlphaDream обанкротился в 2019 году.

В субботу представитель Nintendo рассказал Game File о том, кто занимается разработкой игры: "Некоторые из оригинальных разработчиков, работавших над франшизой, участвуют в разработке Mario & Luigi: Brothership. Чтобы узнать больше о разработчиках, пожалуйста, следите за титрами игры на момент релиза".

Утверждение о том, что над Brothership работают оригинальные сотрудники, похоже, не даёт никаких существенных намеков на то, кто может быть её разработчиком, поскольку некоторые ключевые разработчики AlphaDream уже работают в Nintendo или сотрудничают с ней.

Например, Хироюки Кубота, бывший менеджер по разработке AlphaDream, перешёл в принадлежащую Nintendo компанию Monolith Soft после закрытия своего бывшего работодателя. Режиссёр и продюсер серии Ёсихико Маэкава недавно руководил работой над ремейком Mario RPG для Nintendo Switch, а продюсер Акира Отани по-прежнему работает в Nintendo.

Nintendo ведёт себя необычайно скрытно в отношении разработчиков, стоящих за её недавними проектами, часто отказываясь подтверждать личность создателей игр до их выхода.

Ранее Nintendo отказывалась подтверждать, кто является новым актёром, озвучивающим Марио, пока люди с ранними копиями Super Mario Wonder не обнаружили его в титрах. Также компания долго скрывала информацию о разработчике ролевой игры Super Mario RPG для Switch, пока его личность не была обнаружена на странице магазина.

Компания также скрывала информацию о разработчике игры Princess Peach Showtime, отказавшись подтвердить, работает ли над ней Good-Feel, когда её спросили об этом.