Несмотря на признание провала, Mario + Rabbids: Sparks of Hope хорошо продается

По данным VGC, через год после того, как сиквел Mario + Rabbids от Ubisoft, Sparks of Hope назвали провалом, игра собрала почти три миллиона продаж.

Динамика продаж, которой, по словам источников, частично способствовали скидки в Nintendo eShop, означает, что показатели Sparks of Hope примерно соответствуют историческим показателям первой игры, которая впоследствии достигла 10 миллионов игроков.

Стоит отметить, что Ubisoft, вероятно, ожидала, что продолжение будет продаваться еще лучше, учитывая значительный рост Switch с момента выпуска оригинальной игры в августе 2017 года и значительную базу установок оригинальной игры.

Тем не менее, это несколько меняет настроение вокруг игры, которую всего год назад издатель назвал провальной.