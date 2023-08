Ubisoft Milan заявили, что "не беспокоится" по поводу финансовых показателей Mario + Rabbids Sparks of Hope ©

В эпоху Nintendo Switch игры серии Mario + Rabbids стали неотъемлемым атрибутом: Mario + Rabbids Kingdom Battle вышла всего через несколько месяцев после появления самой системы. Игра оказалась на удивление успешной, что привело к появлению в прошлом году сиквела - Mario + Rabbids Sparks of Hope. Несмотря на высокие оценки критиков, Sparks of Hope стала коммерческим разочарованием для Ubisoft, и будущее серии остается под вопросом. Хотя это и вызвало беспокойство у фанатов, продюсер серии Кристина Нава не переживает. В беседе с изданием Video Games Chronicle Нава заявила, что Ubisoft Milan верит в то, что игра со временем найдет свою аудиторию.

Первая Mario + Rabbids собрала более 10 миллионов игроков. Несмотря на то, что это Mario, это также жанровая игра: пошаговое тактическое приключение. Поэтому мы не можем рассчитывать на высокие продажи в самом начале, ведь подобная игра - это медленное пламя. Даже если поначалу казалось, что Sparks of Hope не оправдает ожиданий, мы уверены, что в течение нескольких лет она будет расти. Потому что она была принята и прессой, и общественностью очень и очень хорошо. Просто нужно дать ей время, распространить информацию из уст в уста и т.д..

Недавно генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо (Yves Guillemot) сообщил, что Nintendo посоветовала издателю не выпускать еще одну игру Mario + Rabbids на Switch, а дождаться Switch 2. Nintendo в основном избегает выпуска подобных игр про Марио на консоли: в настоящее время доступны лишь один гольф Mario Golf, один теннис Mario Tennis и одна игра Mario Strikers. Возможно, Ubisoft было бы выгодно придержать Sparks of Hope до выхода Nintendo Switch 2. Однако не исключено, что Нава прав, и тактический характер серии просто не сможет привлечь игроков.

Одним из преимуществ Sparks of Hope может стать грядущее DLC к игре. 30 августа Ubisoft выпустит дополнение Rayman in the Phantom Show, в котором Рэйман будет работать вместе с кроликом Марио и кроликом Пич. Судя по всему, DLC будет напоминать расширение Donkey Kong Adventure, вышедшее для предыдущей игры. Возможно, популярность Рэймана сможет убедить игроков, сомневающихся в целесообразности покупки Mario + Rabbids Sparks of Hope!