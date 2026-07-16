Для Mario Tennis Fever вышло бесплатное обновление с новым контентом

Для Mario Tennis Fever на Nintendo Switch 2 стало доступно новое бесплатное обновление.

В игру добавили совершенно новый корт Galaxy Court, а также ракетку Black Hole Racket, способную притягивать соперников во время матча. Кроме того, для персонажа Luma появились дополнительные варианты окраски.

Обновление также включает новый режим Galaxy Court Match в рамках Mix-It-Up. Во время матчей на корте могут появляться Prankster Comets, которые активируют случайные эффекты. Они способны как помочь игрокам, так и серьезно осложнить ход встречи.

Еще одним важным нововведением стала поддержка GameShare через GameChat. Благодаря этой функции можно играть по сети с друзьями, даже если у них нет собственной копии Mario Tennis Fever.