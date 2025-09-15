Фейерверк на корте: Mario Tennis Fever готов к запуску на Nintendo Switch 2

Любители спортивных приключений в мире Mario могут радоваться: Mario Tennis Fever выйдет 12 февраля 2026 года для Nintendo Switch 2 по цене 69,99 долларов. Игра обещает подарить фанатам массу новых возможностей и развлекательных механик, вдохновленных Super Mario Bros. Wonder.

Главной новинкой станут Fever Shots с уникальными эффектами, активируемыми при накоплении Fever Gauge. Игроки смогут уменьшать соперников, создавать теневых клонов и применять другие неожиданные приемы. Кроме того, Fever Rackets добавляют динамику в матчи, а Wonder Effects делают каждую игру непредсказуемой и увлекательной.

В Mario Tennis Fever представлен самый большой на сегодняшний день набор персонажей — 38 героев. Игровые режимы включают Tournament Mode с комментариями, Trials Towers с разнообразными заданиями, а также новый Adventure Mode, где Марио и его друзья превратились в младенцев и исследуют необитаемый остров, сражаясь с различными угрозами.

Многопользовательский онлайн-режим поддерживает как казуальные, так и рейтинговые матчи, позволяя игрокам настраивать правила по своему усмотрению. Mario Tennis Fever обещает стать самым насыщенным и необычным проектом серии, объединяя классический теннис и элементы волшебного мира Nintendo.