В Mario Tennis Fever будет представлено наибольшее количество играбельных персонажей в истории серии

Компания Nintendo представила новый обзорный трейлер игры Mario Tennis Fever, которая обещает стать «самой насыщенной игрой Mario Tennis на сегодняшний день». Это не просто слова, поскольку по количеству игровых персонажей Mario Tennis Fever станет самой масштабной игрой в истории серии. На момент запуска в игре будет представлено в общей сложности 38 персонажей.

В обзорном трейлере были продемонстрированы новые возможности Mario Tennis Fever, главной из которых являются «лихорадочные ракетки». Это разные виды ракеток, которые вы открываете в матче, поддерживая розыгрыш, и, получив возможность использовать одну из них, вы можете поставить противника в невыгодное положение, превратив его сторону корта в ледяную гладь, покрыв её пламенем, поразив электрическим током. Существует целый ряд элементальных повреждений и препятствий, которые вы можете создать на его пути с помощью меткого удара «лихорадочной ракеткой».

Помимо 38 игровых персонажей, в игре представлено 30 различных видов ракеток Fever Rackets, каждая из которых обладает своими особыми способностями и методами изменения стиля матча, делая его максимально хаотичным.

В игре представлены следующие режимы:

Классический режим : очень популярный классический режим, в котором отсутствуют «Лихорадочные ракетки», и игровой процесс возвращается к старому доброму теннису.

: очень популярный классический режим, в котором отсутствуют «Лихорадочные ракетки», и игровой процесс возвращается к старому доброму теннису. Режим приключений : познакомит вас со всеми основами, прежде чем вы сможете перейти к многопользовательской игре.

: познакомит вас со всеми основами, прежде чем вы сможете перейти к многопользовательской игре. Режим, вдохновленный Super Mario Bros. Wonder: который неожиданным образом меняет корт, когда вы целитесь в Чудо-цветы.

Вы также сможете изменить свой стиль игры, сняв контроллер Joy-Con 2 с боковой стороны вашей Nintendo Switch 2 и играя в Mario Tennis Fever так же, как если бы это была игра для Nintendo Wii, используя контроллер в качестве ракетки.

Mario Tennis Fever станет эксклюзивом для Nintendo Switch 2 и выйдет в следующем месяце, 12 февраля 2026 года.