За предзаказ Mario Tennis Fever игроки получат эксклюзивный сувенир от Nintendo

С приближением релиза спортивной аркады Mario Tennis Fever компания Nintendo подготовила специальный бонус для поклонников серии. Выход нового проекта запланирован на 12 февраля, и пользователи, оформившие предварительный заказ через официальный магазин Nintendo Store, получат в подарок эксклюзивный теннисный мяч. Дизайн сувенира выполнен в стилистике игры, что призвано сделать запуск проекта более запоминающимся событием для фанатов.

Предстоящая Mario Tennis Fever обещает стать самой насыщенной и динамичной главой в истории франшизы. Разработчики предложат игрокам арсенал из 30 особых ракеток, каждая из которых наделена уникальной способностью, способной переломить ход матча. Такое разнообразие экипировки позволит пользователям экспериментировать с различными тактиками и подбирать идеальный стиль для доминирования на корте.

Кроме того, игра установит новый рекорд серии по количеству доступных героев. Ростер включает 38 персонажей, среди которых найдутся как ветераны вселенной Nintendo, так и совершенно новые лица. Каждый герой обладает специфическими характеристиками, что делает поединки более разнообразными и стратегически глубокими. С точки зрения игрового процесса Mario Tennis Fever сочетает традиционные механики с инновациями. Классические приемы вроде топ-спинов и свечей дополнены новой системой скольжения и улучшенной работой ног в защите, что добавляет розыгрышам динамики и непредсказуемости.