Вступительный ролик из игры Mario vs. Donkey Kong раскрывает причину ссоры этих персонажей

Компания Nintendo представила официальную вступительную сцену грядущей игры Mario vs. Donkey Kong для Nintendo Switch. Это воссоздание оригинального вступительного ролика для Game Boy Advance, только с гораздо большим ожидаемым бюджетом.

Игра для Switch - это ремейк игры для GBA, с которой началась франшиза Mario vs. Donkey Kong. Если оригинальная игра была двухмерной, то в новом издании графика переведена в 3D, добавлены более детализированные элементы на задний и передний план уровней платформера.

Помимо графического обновления и обновленного саундтрека для современных систем, в игру будут добавлены миры Merry Mini-Land и Slippery Summit, а общее количество уровней достигнет 130. В отличие от обычных игр про Марио, здесь основное внимание уделяется коротким, запутанным окружениям, наполненным препятствиями.

Игрок должен осторожно продвигаться по ним и использовать все инструменты, которые предлагает местность, чтобы спасти мини-Марио и открыть ворота, завершающие этапы. Некоторые этапы связаны с поиском спрятанных игрушек, похожих на красного водопроводчика, другие - с проведением их через запутанные участки, а третьи - с битвами против Донки Конга.

Среди новинок этого издания — новые препятствия, локальный кооператив с напарником Жабой и казуальный режим. Перейдя в режим Casual, игроки снимут ограничение по таймеру, добавят контрольные точки для сохранения прогресса на середине этапа и увеличат количество ударов по Марио, прежде чем придется начинать заново.

Mario vs. Donkey Kong выйдет на Nintendo Switch 16 февраля 2024 года.