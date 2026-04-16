Mark of the Deep получила адреналиновое DLC: The Cursed Trials бросает игроков в бесконечную босс-дуэль

Студии Light Up Games и Mad Mimic выпустили новое платное дополнение для Mark of the Deep под названием The Cursed Trials. Режим уже доступен в Steam, Humble Store и Epic Games Store и полностью сосредоточен на испытаниях в формате «босс-раша».

Главная идея дополнения — проверка навыков игрока через последовательные сражения с 16 боссами, сложность которых постепенно возрастает. Каждый забег становится уникальным благодаря модификаторам, меняющим правила боя, и системе «проклятий», добавляющей до шести различных эффектов, способных радикально изменить геймплей.

Игроки могут выбирать формат прохождения: короткие сессии для быстрых попыток или полноценные длинные испытания на выносливость. Между боями разрешено адаптировать билд, подстраиваясь под текущие условия и растущую сложность.

Отдельное внимание уделено реиграбельности. Каждый заход генерирует новые комбинации боссов и модификаторов, а система прогресса позволяет открывать косметические награды — включая скины оружия и предметы «Новичок» для основной игры Mark of the Deep.

Также реализована подробная статистика прохождений, которая помогает отслеживать прогресс и улучшать результаты с каждым новым забегом. По словам разработчиков, режим создан для тех, кто любит точность, эксперименты и сложные бои в духе Souls-игр с элементами Metroidvania.