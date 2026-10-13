Культисты, оккультные ритуалы и Америка 1950-х в дебютном трейлере хоррор-шутера Mark of The Ram

Состоялся анонс Mark of The Ram — хоррор-шутера с элементами soulslike, сочетающего перестрелки, оккультизм и атмосферу американской глубинки середины XX века. Вместе с анонсом разработчики опубликовали первый трейлер игры.

В центре сюжета находится Барбара Петерсон, обычная домохозяйка, которую похищают участники зловещего культа. Женщину увозят в глухие леса Колорадо, где сектанты проводят над ней загадочный ритуал. Придя в сознание, Барбара обнаруживает на своем теле таинственный символ барана и узнает о необъяснимой беременности.

Оказывается, похитителям известно нечто о прошлом героини, и именно эта тайна может объяснить происходящее. При поддержке загадочного частного детектива Рекса Ружа Барбаре предстоит пробиваться через опасные территории, сражаться с противниками и выяснить истинные намерения культа.

Mark of The Ram разрабатывается для PC. Точная дата выхода пока не объявлена.