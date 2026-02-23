Приключенческая игра "Сила Марка" будет доступна в рамках Steam Next Fest на этой неделе

Игра представляет из себя приключение с элементами множества жанров. Главный герой Марк оказывается на планете, похожей на землю, но сильно отстающей по развитию. Корабль поврежден, но ремонтный бот Рободруг способен со временем его починить. Познакомьтесь с местными жителями, займитесь обменом. Найдите ресурсы на ремонт корабля и постарайтесь не спровоцировать обострение конфликта между племенами.

По мере прохождения, вы узнаете, почему местные жители не используют железо, что скрывается в таинственном бункере, и кто на самом деле правит этим миром. Разгадывайте головоломки, защищайте свою жизнь в пошаговых сражениях, исследуйте укромные уголочки таинственного мира. Вам будут дана возможность сделать несколько важных выборов, которые повлияют на финал.

Вот так эту игру описывает разработчик на странице в Стиме и в социальных сетях. Это инди игра, была в разработке три года, релиз запланирован на 12 марта. Попробовать самостоятельно можно скачав демо версию по ссылке ниже.