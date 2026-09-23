Marked For Mayhem заставит игроков спасать команду и одновременно соперничать за личную победу

На PC Gaming Show Tokyo Direct состоялась мировая премьера Marked For Mayhem — кооперативного dungeon crawler для четырёх игроков, который превращает обычное командное приключение в соревнование между друзьями. Игрокам предстоит вместе выживать на опасных инопланетных планетах, но в конце победителем станет только один участник.

Команде нужно выполнять задания, сражаться с врагами и боссами, исследовать опасные локации и участвовать в мини-играх. Проблема в том, что за все эти действия игроки получают индивидуальные очки. Поэтому помогать товарищам необходимо, но слишком сильно отрываться от них по счёту тоже никто не захочет.

Трейлер показал крупные сражения с роботами-боссами, оборону на просторных аренах, многочисленных противников и опасности окружающей среды. При этом участники действуют сообща, хотя каждый параллельно пытается заработать как можно больше очков и в итоге забрать звание единственного победителя.

Именно это противоречие становится главной особенностью Marked For Mayhem. Игра требует настоящей командной работы, но одновременно создаёт постоянную конкуренцию внутри собственной группы. В критической ситуации придётся решать, кому помочь, а когда уже можно думать о собственном результате.

Дата выхода Marked For Mayhem пока не объявлена. Разработчики уже открыли регистрацию на бета-тестирование, так что проверить, насколько хорошо идея командного сотрудничества и личного соперничества работает на практике, игроки смогут ещё до полноценного релиза.