Рисованная 2D-метроидвания Marko: Beyond Brave выйдет 17 сентября в Steam

Студия Mechka объявила, что ее игра в жанре метроидвания, вдохновленная мультфильмами 90-х и славянским фольклором, Marko: Beyond Brave, выйдет в Steam 17 сентября. На данный момент доступна демоверсия Marko: Beyond Brave, а в трейлере ниже вы можете увидеть геймплей.

В Marko: Beyond Brave энтропия вырвалась из своей тюрьмы и грозит поглотить мир. Вооруженный своим двуручным мечом, Марко должен противостоять силам зла, сражаться с легендарными зверями и формировать союзы, чтобы восстановить равновесие в Загоре. У Марко есть способности, которые позволяют ему контролировать стихийные силы, чтобы помочь ему в его поисках, где каждое решение влияет на Загору. Загора состоит из нескольких локаций, включая леса и полуразрушенные замки. Враги и боссы были созданы с использованием вдохновения из славянских фольклорных персонажей, таких как Вила, Коз’ел, Ургл, Влашко и Древо Жизни.

Marko: Beyond Brave имеет нелинейную карту с сотнями отдельных комнат, содержащих скрытые сокровища, реликвии и разрушающиеся здания, которые проливают свет на прошлое. В игре есть крафт и улучшения, позволяющие игрокам создавать оружие и инструменты, которые помогут в борьбе за победу.