Анонсирован исторический морской симулятор Marque & Reprisal в духе Uncharted Waters II

Студия Iron Pagoda анонсировала исторический симулятор морских плаваний Marque & Reprisal. Проект создается разработчиком Гарреттом Петерсеном как современный духовный наследник классической игры Uncharted Waters II: New Horizons с консоли Super Nintendo. Релиз полной версии запланирован на 4 квартал 2026 года для персональных компьютеров в Steam, а в ближайшее время авторы обещают выпустить бесплатную демоверсию.

Действие игры разворачивается в 1522 году на детально воссозданной карте всей Земли, состоящей из 163842 шестиугольников. Игровой мир включает реальную географию, судоходные реки, горные цепи и динамическую симуляцию погоды с сезонным движением полярных льдов и розой ветров. Для успешного плавания придется освоить настоящие парусные маневры, так как движение прямо против ветра невозможно без специального галсирования, а попытка доплыть до порта в условиях шторма или нехватки припасов быстро заканчивается гибелью экипажа.

Разработчик обещает полную свободу действий в открытом мире без обязательного уклона в военные действия. Игроки смогут зарабатывать на жизнь динамичной торговлей специями, дефицит и цены на которые меняются под влиянием действий сотен кораблей под управлением искусственного интеллекта. Любители мирного геймплея также могут заняться ловлей рыбы или китобойным промыслом с экологически достоверными ареалами обитания животных, а любители сражений получают возможность стать пиратами, нанимать морскую пехоту для захвата портов и обстреливать прибрежные города из корабельных орудий.

Игровой процесс строится на концепции рогалика с окончательной смертью персонажа. В проекте полностью отсутствует мета-прогресс и возможность переноса ресурсов между прохождениями, поэтому гибель от голода, цинги, удара молнии в пороховой погреб или вражеского ядра означает окончательное завершение текущего рейса. Каждая новая попытка генерирует случайного капитана с собственной предысторией и глобальной целью, от выплаты семейного долга в роли польско-литовского рыбака до поиска древних пирамид или мести белому киту.

Отдельный резонанс вызывает честное признание автора об использовании технологий генеративного искусственного интеллекта. На странице игры в Steam указано, что портреты персонажей из африканских, индийских и восточноазиатских регионов были сгенерированы нейросетью из-за отсутствия нужных этносов в готовых графических наборах. Кроме того, искусственный интеллект применялся для сценарной генерации некоторых диалогов, хотя весь полученный текст впоследствии редактировался человеком.

В симуляторе представлен 41 тип кораблей, среди которых европейские галеоны, османские канкабаши, корейские корабли-черепахи и одно секретное судно. Системные требования проекта оказались предельно скромными, поэтому для запуска игры сгодится любой слабый компьютер с 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня Intel HD Graphics 530. Выход полной версии Marque & Reprisal состоится в конце 2026 года на Windows, macOS и Linux.