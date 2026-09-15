Mars Attracts выйдет из раннего доступа 24 сентября - симулятор марсианского парка получил песочницу и новый контент

Симулятор управления тематическим парком Mars Attracts покинет ранний доступ и получит версию 1.0 в Steam 24 сентября 2026 года. На старте полной версии игру можно будет приобрести со скидкой 25%. За год в раннем доступе проект Outlier успел получить 92% положительных отзывов игроков.

В Mars Attracts игрокам предстоит управлять парком марсиан из вселенной Mars Attacks. Инопланетяне похищают людей из разных исторических эпох, проводят над ними эксперименты и превращают пленников в главных участников аттракционов. При этом менеджерам придётся следить за персоналом, потребностями посетителей и регулярно предотвращать побеги людей.

Релиз версии 1.0 принесёт заметное количество нового контента. В игру добавят долгожданный режим песочницы, новые вольеры для людей, дополнительные карты и особых марсианских персонажей. Также разработчики расширят музыкальное сопровождение и звуковые эффекты, а ИИ посетителей и пленников получит серьёзные улучшения для более глубокого управления парком и лучшего баланса.

Создатели отмечают, что многие изменения появились благодаря отзывам игроков во время раннего доступа. В итоге Mars Attracts стремится сочетать привычные механики управленческих симуляторов вроде Roller Coaster Tycoon и Theme Hospital с ретрофутуристическим стилем и чёрным юмором Mars Attacks.

Одновременно с выходом версии 1.0 игроки смогут приобрести Supporter’s Edition. В издание войдут часовой документальный фильм о разработке, саундтрек из 21 композиции Хаа́кона Давидсена и 56-страничный артбук с ранее не публиковавшимися концептами, иллюстрациями и дизайнами персонажей.

Mars Attracts вышла в ранний доступ в сентябре 2025 года, а теперь спустя год разработчики готовят полноценный релиз с расширенным набором возможностей и контента.