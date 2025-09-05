Марсиане превращают людей в аттракцион в новом трейлере Mars Attracts

Студия Outlier объявила дату выхода своего необычного симулятора Mars Attracts, основанного на культовой вселенной Mars Attacks. Игра поступит в ранний доступ Steam 16 сентября, а новый тизер-трейлер показывает уникальные локации, персонажей и задания, доступные с самого старта.

Судя по видео, марсиане не ограничиваются развлечениями: они используют людей для жестоких экспериментов, издевательств и подготовки к покорению Земли. Похоже, это почти что симулятор садиста!

Игроки берут на себя роль пришельцев и строят парк, где главными аттракционами станут похищенные земляне из разных исторических эпох. Необходимо проектировать аттракционы, нанимать и обучать персонал, заботиться о потребностях посетителей и пополнять коллекцию человеческих экспонатов.

Разработчики планируют, что ранний доступ продлится около девяти месяцев, в течение которых будут добавлены новые функции и внесены изменения по обратной связи от сообщества.

Mars Attracts выйдет 16 сентября на PC, обещая необычный и тёмно-юмористический взгляд на жанр симуляторов парков развлечений.