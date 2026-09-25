Симулятор марсианского парка развлечений Mars Attracts покинул ранний доступ Steam

Студия Outlier выпустила из раннего доступа Steam полную версию сатирического симулятора Mars Attracts, созданного по официальной лицензии вселенной Mars Attacks компании The Topps Company. Полноценный релиз под номером 1.0 состоялся 24 сентября 2026 года - ровно через 1 год после дебюта в рамках раннего доступа и спустя 3 года активной разработки. В честь выхода проект получил скидку 25 процентов и продается за 810 рублей вместо базовых 1080 рублей.

В основе игрового процесса лежит управление парком развлечений на Красной планете от лица коварных марсиан. Вместо традиционных вольеров с животными игрокам требуется отправлять экспедиции на Землю и похищать людей из различных исторических эпох - от Древнего Рима и феодальной Японии до викингов и времен СССР. Пойманных обитателей размещают в специальных тематических зонах, подвергают жестоким экспериментам, пускают на сувениры из расчлененных останков и выставляют на потеху инопланетным туристам. При попытках побега охрана применяет дезинтегрирующие лучи, испепеляющие людей до костей.

Обновление 1.0 принесло полноценный режим Sandbox с неограниченными ресурсами, который открывается после завершения сюжетных задач соответствующей зоны. Сюжетная кампания пополнилась новой картой с марсианским казино, финальным персонажем генералом Джатаком и вольером в стилистике эпохи сухого закона в США. Дополнительно авторы переработали систему уведомлений, внедрили обучение персонала, запустили маркетинговые кампании и скорректировали баланс, упростив получение наивысшего рейтинга в 5 звезд.

Аудиосопровождение также подверглось масштабной переработке. Композитор Хокон Давидсен записал набор спокойных атмосферных треков для длительного строительства, а звуковая база пополнилась новыми эффектами криков людей, циркулярных пил, лазеров и буровых установок. Охранники получили механику сбора прибыли из ящиков для пожертвований в спокойные периоды, а оптимизация отрисовки декораций и моделей посетителей помогла сократить задержки на крупных картах.

Это игра об управлении инопланетным тематическим парком, полным непредсказуемых людей, буйных гостей и марсианского персонала, который не всегда полностью надежен. Здесь все должно идти не по плану. Итогом стала игра, где нужно меньше стремиться к идеалу и больше отдаваться хаосу.

- Бернард, разработчик студии Outlier

Несмотря на очень положительные пользовательские отзывы в Steam, где доля рекомендаций составляет 83 процента на базе более чем 200 обзоров, проект страдает от низкой популярности. Пиковый показатель одновременного онлайна за все время едва превысил 148 человек, а суточный онлайн на момент выхода финальной версии держался на отметке около 63 пользователей. Ситуацию для русскоязычной аудитории осложняет и полное отсутствие перевода - игра не получила даже текстовой локализации интерфейса, несмотря на наличие 8 других языков.

Команда Outlier заявила, что продолжит развивать симулятор серией бесплатных пострелизных обновлений с новыми постройками и типами вольеров. Параллельно студия уже ведет создание своего следующего проекта Kitman, посвященного будням смотрителя футбольной раздевалки.