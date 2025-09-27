Симулятор строительства марсохода Mars First Logistics выходит из раннего доступа

Mars First Logistics — это симулятор на основе физики, созданный студией Shape Shop и изданный при поддержке Outersloth, подразделения Innersloth, разработчика известной игры Among Us. В этой игре у вас есть возможность построить собственный марсоход и исследовать Красную планету. После более 2 лет раннего доступа, игра наконец-то вышла в версии 1.0. Головоломка-песочница пробыла в раннем доступе и получила много обновлений, что позволило ей получить крайне положительные отзывы.

Игра была запущена в раннем доступе 22 июня 2023 года, а версия 1.0 предлагает игрокам новую область для исследования, 10 новых контрактов для финальной стадии, поддержку семи дополнительных языков, новые детали для создания вездеходов и многое другое.

В Mars First Logistics вы не только создаете свой собственный марсоход для путешествий по Марсу, но и будете заниматься перевозкой различных грузов по поверхности планеты, стараясь избежать переворотов на неровностях ландшафта. Также у вас будет возможность построить убежище на Марсе, используя более 100 различных деталей, которые можно комбинировать и сочетать по своему усмотрению.

Неделя оказалась удачной для игр с физикой, так как запуск Mars First Logistics совпал с выходом игры Baby Steps от создателей Ape Out и Getting Over It with bennett foddy. Интересно, что Baby Steps изначально должна была выйти до Hollow Knight: Silksong, но в итоге они обе запускаются одновременно, создавая более прямую конкуренцию в одном и том же жанре.