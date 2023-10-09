Классическая пошаговая тактика Mars Tactics получит новую демоверсию во время Steam Next Fest ©

Hooded Horse поделилась более подробной информацией о сборке Mars Tactics для Steam Next Fest, которая сегодня получит совершенно новую боевую демоверсию. Объединив все последние улучшения, эта сборка также включает в себя три новых сценария, которые иллюстрируют миссии с высокими ставками и высокими наградами, с которыми игроки могут столкнуться на стратегическом уровне игры. Steam Next Fest пройдет с 9 по 16 октября, а демо-версия будет доступна на протяжении всего фестиваля.

Сражайтесь за контроль над красной планетой в роли Столицы или Труда, испытайте все: от новых погодных эффектов и более плавной графики до разрушаемого ландшафта и улучшенных систем подавления. Тактические бои в Mars Tactics стали лучше, чем когда-либо, а демоверсия Next Fest 2023 предлагает игрокам три разнообразные миссии, иллюстрирующие различные типы тактических боев.

Mars Tactics выйдет на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.