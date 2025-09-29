Пошаговая тактика на Красной планете: Mars Tactics выйдет в мае следующего года

На PC Gaming Show Tokyo Direct показали новый трейлер Mars Tactics — тактической стратегии с управлением отрядом и «большой политикой» на Марсе. Игра обещает передать дух классической тактики с уникальными возможностями для игроков и развития известной красной планеты.

Сюжет строится вокруг конфликта между забастовщиками и корпоративными силовиками. Игрок сам задаёт идеологию кампании: в интерфейсе рядом уживаются кнопки всеобщего базового дохода, «марсианской гильотины», объявление неолиберализма и вариант «склонить колено институтам Земли». На тактическом уровне — знакомая по XCOM пошаговая боёвка с укрытиями, взломами и диверсиями; на стратегическом — менеджмент бойцов, исследования, моды для оружия, строительство базы и дерево гражданских политик, влияющее на ход кампании. Судя по ролику, стороны будут асимметричны: у корпораций — «глянцевые» мехи и ресурсы, у рабочих — партизанщина, побеги из тюрем и импровизированная техника.

Mars Tactics выйдет в мае 2026 года на ПК (Steam).