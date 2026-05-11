Анонсирована фэнтези-стратегия Marshals of War: Orcblood

Независимая студия Sylvest Studios из Дании представила новую стратегию в реальном времени с элементами ролевой игры под названием Marshals of War: Orcblood. Проект разрабатывается для ПК и будет доступен в цифровом магазине Steam. На данный момент точная дата релиза не объявлена.

Действие разворачивается в средневековом фэнтезийном мире. Игрокам предстоит взять под свой контроль могучих героев и собрать армию для масштабного противостояния силам орков. Под командование можно будет взять представителей 3 рас: людей, гномов и эльфов. Игровой процесс сочетает управление пехотой, лучниками и кавалерией со строительством базы. Пользователям необходимо возводить укрепления, управлять подкреплениями и тщательно защищать ключевые ресурсы.

В стратегии предусмотрено 2 основных формата прохождения. Пользователи могут изучать сюжетные главы в кампании для 1 игрока или объединить усилия в совместном аркадном режиме. Во время сражений предстоит не только уничтожать рядовых противников, но и давать отпор свирепым боссам, каждый из которых обладает уникальными механиками атак. После победы над врагами полководцы получают золото, сталь и ценную экипировку, что позволяет улучшать характеристики бойцов перед следующими ожесточенными битвами.

Созданием проекта на протяжении нескольких лет занимается 1 разработчик при поддержке внештатных специалистов. Авторы открыто отмечают, что для прототипирования и подготовки некоторых материалов применялся генеративный искусственный интеллект, однако основная часть контента создана полностью вручную.

Для запуска стратегии на минимальных настройках потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10, процессор Intel Core i7 4790K или AMD Ryzen 5 1500X, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. На накопителе игра займет 10 гигабайт свободного места. Для комфортной игры разработчики рекомендуют использовать систему с 16 гигабайтами оперативной памяти и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2060. Заявлено наличие текстового перевода интерфейса и субтитров на русский язык.