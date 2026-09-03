Состоялся релиз красочного платформера Marsupilami 2 - Salsa Palombia

Издательство Microids совместно с разработчиками из Ocellus Studio выпустило приключенческий платформер Marsupilami 2 - Salsa Palombia. Релиз проекта состоялся одновременно на PC в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Сюжетная завязка сиквела строится вокруг таинственной музыкальной магии. По сюжету Королева-мумия пробудилась из Земли мертвых и вместе со своей свитой устроила проклятый концерт. Зловещая мелодия быстро охватила всю Паломбию, вынуждая диких зверей бесконтрольно танцевать и погружая окрестности в хаос. Чтобы вернуть покой в родные края, три героя-марсупилами по имени Панч, Твистер и Хоуп отправляются в опасное путешествие по следам коварной злодейки.

Игровой процесс разделен на 4 тематических региона, среди которых есть как традиционные зеленые джунгли, так и морозные горы с шумным мегаполисом. Геймплей завязан на комбинировании способностей тройки персонажей: один герой может парить в воздухе, второй наносит сокрушительные удары, а третий способен совершать затяжные высокие прыжки. Помимо преодоления полосы препятствий с шипами и платформами, пользователям доступны ритмические сражения с боссами, тайные уровни и боевые додзё со специальными испытаниями и мини-играми. Проходить сюжетную кампанию разрешается в одиночку или в локальном кооперативе за одним экраном.

Проект уже успел собрать первые оценки профильной прессы, показав средний результат в 83 балла на агрегаторе OpenCritic, однако ценообразование и локализация способны охладить интерес русскоязычной аудитории. В российском регионе Steam за аркаду выставили ценник в 2019 рублей. При этом издатель полностью проигнорировал русский язык: в игре нет не только озвучки, но и текстового перевода интерфейса с субтитрами, что выглядит довольно спорно для продукта с очевидным прицелом на детскую и семейную аудиторию.

Дополнительным поводом для дискуссий стали неожиданно высокие системные требования для платформера с двухмерной перспективой. Для запуска аркады на минимальных настройках графики авторы запрашивают 16 ГБ оперативной памяти, процессор уровня Intel Core i5 7 поколения и видеокарту Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. В рекомендованной конфигурации аппетиты студии возрастают до процессора Intel Core i7 10 или 11 поколения и графического ускорителя Nvidia GeForce RTX 2060.

Стартовый интерес к новинке на персональных компьютерах оказался крайне скромным, ведь в день выхода пиковый онлайн в Steam составил всего 25 человек. Для желающих лично оценить оптимизацию и игровой процесс перед покупкой разработчики оставили в цифровом магазине бесплатную демоверсию, доступ к которой закроется 7 сентября 2026 года.