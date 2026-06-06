В Steam вышла демоверсия платформера Marsupilami 2 - Salsa Palombia

В цифровом магазине Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии приключенческого платформера Marsupilami 2 - Salsa Palombia. Игроки уже сейчас могут лично оценить новый проект от разработчиков из французской студии Ocellus Studio.

Сюжет игры рассказывает о спасении вымышленной страны Паломбии от Королевы-мумии из Земли мертвецов. Злодейка заколдовала местных обитателей с помощью таинственной мелодии, заставив животных безостановочно танцевать и сеять хаос вокруг себя. Чтобы предотвратить катастрофический финал проклятого концерта, игрокам предстоит взять под контроль команду из 3 марсупилами и бросить вызов приспешникам королевы.

Игровой процесс проекта представляет собой динамичный 2D-платформер, прохождение которого разделено на 4 ярких региона, простирающихся от диких джунглей до современного мегаполиса. Каждый из 3 доступных героев обладает уникальной способностью, помогающей преодолевать препятствия и находить спрятанные секреты. Персонажи умеют парить в воздухе, эффективно сражаться, а также совершать высокие прыжки. Игроки могут переключаться между ними прямо во время прохождения, а при детальном исследовании уровней появится шанс открыть скрытые локации.

Проект адаптирован для совместного прохождения на разделенном экране. Помимо сюжетной кампании, в игре присутствуют боевые додзё, предлагающие игрокам разнообразные испытания и соревновательные мини-игры. Издателем платформера выступает компания Microids, которая рекомендует проходить игру с использованием геймпада, подтверждая поддержку контроллеров от Xbox и Playstation.

Для запуска демоверсии и полной версии игры на персональных компьютерах потребуется 64-разрядная операционная система Windows 10. Минимальные системные требования включают в себя процессор уровня Intel Core i5 7 поколения, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GTX 1050 Ti. В рекомендованных требованиях указаны процессор Intel Core i7 10 или 11 поколения, аналогичный объем оперативной памяти и видеокарта Nvidia RTX 2060. Для установки игры на накопителе потребуется освободить 6 ГБ свободного места.

Полноценный релиз Marsupilami 2 - Salsa Palombia запланирован на 3 сентября 2026 года. На данный момент игра не поддерживает русский язык. Проект получит перевод интерфейса и субтитров на 10 других языков, включая английский, французский, итальянский и немецкий.