Симулятор менеджера боевых искусств Martial Arts Tycoon: Brazil получил первый трейлер ©

Good Dog Studios, новая независимая студия разработки игр, распределенная по всему миру, объявила о долгожданной мировой премьере в связи с BIG Festival 2023, крупнейшим игровым событием в Латинской Америке, симулятора менеджера боевых искусств Martial Arts Tycoon: Brazil. Представленная сегодня в кинематографическом трейлере, Martial Arts Tycoon: Brazil — это захватывающий новый игровой опыт, сочетающий в себе стратегию магнатских игр с увлекательными боевыми искусствами.

Martial Arts Tycoon: Brazil предлагает игрокам возможность построить и управлять своей собственной империей боевых искусств в Рио-де-Жанейро, от обучения начинающих бойцов в фавелах до организации захватывающих турниров. Благодаря уникальному сочетанию стратегии, симулятора и боевых искусств, игра Martial Arts Tycoon: Brazil обещает увлечь поклонников самых разных жанров.

Martial Arts Tycoon: Brazil планируется выпустить на ПК в 2024 году, и уже сейчас ее можно добавить в список желаний в Steam, а за ней последуют и консоли.