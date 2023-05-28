Соучредитель Infinity Ward и создатель Call of Duty представил симулятор менеджера Martial Arts Tycoon: Brazil ©

Соучредитель Infinity Ward и создатель Call of Duty Ченс Гласко, ныне являющийся креативным директором Good Dog Studios объявил, что команда покажет первый трейлер симулятора менеджера боевых искусств Martial Arts Tycoon: Brazil на BIG Festival 2023 в июне этого года.

Если вы не знали, бразильский фестиваль International Games (BIG) — это крупнейший фестиваль инди-игр в Латинской Америке, что делает его идеальным местом для дебютного показа игры. У неё еще нет точной даты выпуска; все, что мы действительно знаем на данный момент, это то, что она будет выпущена где-то в 2024 году для ПК.

Martial Arts Tycoon: Brazil — это уникальная игра-симулятор, которая погружает игроков в яркий мир бразильских фавел, где они управляют тренажерным залом бразильского джиу-джитсу под руководством капибара по имени Рафаэль. Игрокам нужно будет решать реальные проблемы, с которыми сталкивается сообщество фавел, включая проблемы климата и здоровья, расширяя свой спортзал и готовя своих бойцов к соревнованиям.

Особенности: