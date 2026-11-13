Одиночество, безумие и борьба за жизнь на Марсе - анонсирован хоррор Martian Isolation

Разработчики представили дебютный трейлер Martian Isolation — научно-фантастического хоррора на выживание от первого лица, действие которого разворачивается на Марсе. Игрокам предстоит столкнуться не только с суровыми условиями Красной планеты, но и с последствиями длительной изоляции.
Главный герой оказывается вдали от Земли, где каждое решение может стать вопросом жизни и смерти. Чтобы выжить, ему придётся поддерживать работоспособность своего убежища, исследовать марсианские территории и следить за состоянием жизненно важных систем.
Однако технические неисправности и опасная окружающая среда станут лишь частью проблем. Особое внимание разработчики уделяют психологическому состоянию персонажа: одиночество и бесконечные марсианские ночи будут постепенно испытывать его рассудок на прочность.
Martian Isolation выйдет на PC в Steam в 2027 году. Точная дата релиза пока не объявлена.
просто адекватную выживалку с интересными механиками сделать уже не судьба? набуя туда этот трип пихать про зомби?
Что-то Думчика 3 ремейка захотелось😏 Так ждал от id software, но они были заняты все большим отходом от безупречной формулы Doom 2016 в своих продолжениях...
Напоминает игру "Moons of madness" только там были Лафкрафтианские мотивы, а так действие тоже на Марсианской колонии происходило и техника и локации то