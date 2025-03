Актёр озвучивания Marvel 1943: Rise of Hydra раскрыл окно релиза игры

Анонс Marvel 1943: Rise of Hydra вызвал большой ажиотаж по нескольким причинам. Прежде всего, речь идет о новой игре по мотивам вселенной Marvel. Во-вторых, за проект отвечает студия Skydance New Media, возглавляемая Эми Хенниг (создательницей Uncharted и других). И в-третьих, создатели Marvel 1943: Rise of Hydra хотят обеспечить чрезвычайно высокий уровень графики, поистине кинематографическое качество.

Проблема в том, что мы до сих пор не получили никаких игровых кадров. Хотя сюжетный трейлер выглядел потрясающе, было бы неплохо узнать некоторые подробности. Известно, что студия хочет использовать возможности последней версии Unreal Engine 5. По имеющейся на данный момент информации, премьера должна состояться в 2025 году. Некоторые игроки утверждали, что это слишком оптимистичный план, но вполне возможно, что его удастся реализовать.

Хари Пэйтон, актер озвучивания Marvel 1943: Rise of Hydra, дал интервью The Direct во время MultiCon в Лос-Анджелесе. Он упомянул, что по текущим планам игра должна выйти в конце года, около Рождества. Пейтон также подчеркнул свое волнение по поводу проекта. В очередной раз была сделана ссылка на фотореалистичное качество.

Она максимально фотореалистична... Мы хотим, чтобы люди играли в эту игру и всей семьей сидели на диване и смотрели, как будто они смотрят «Игру престолов» или «Ходячих мертвецов» или что-то в этом роде. Мы хотим подарить всем невероятные кинематографические впечатления.

Если планы не изменятся, то вскоре мы получим подробную презентацию Marvel 1943: Rise of Hydra. Кто знает, может быть, это произойдет во время одной из летних выставок? Ждем дальнейшей информации.