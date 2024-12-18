Эми Хенниг: Marvel 1943: Rise of Hydra - это "попытка сделать что-то новаторское" в жанре кинематографических игр

Эми Хенниг, известная по работе над Legacy of Kain и Uncharted, вновь возвращается к созданию кинематографических приключенческих игр. Её новая студия, Skydance New Media, обещает поднять жанр на новый уровень с выходом Marvel 1943: Rise of Hydra.
В интервью Entertainment Weekly Хенниг рассказала, что команда стремится сделать игру, которая станет "общим опытом гостиной". Подобно Uncharted, Marvel 1943 должна быть увлекательной как для игроков, так и для зрителей. Разработчики хотят предложить знакомый для фанатов Marvel подход, но представить его в новой форме.
Графика игры нацелена на фотореалистичность, однако команда избегает излишнего ухода в CGI, чтобы визуал оставался приземлённым. Хенниг пояснила: "Мы хотим, чтобы всё выглядело, звучало и чувствовалось так, будто вы смотрите великолепный фильм или сериал Marvel, но при этом сами контролируете действие".
Сюжет Marvel 1943: Rise of Hydra отправит игроков в разные локации по всему миру. Уже подтверждены оккупированный Париж и скрытая Ваканда, для которой был представлен арт с густыми джунглями.
Выход игры запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series X/S и PC.
Одни негры
Амеры делают игры не про Россию, да?)
В Штатах кончились белые?)
Странно, вроде в США 13% чернокожего населения, а не 80%.
Причем тут это?
Включи любое лайв видео из америки - одни негры) Странно что для массы делают фильмы с массой.
ну ...это их борьба
А это что за херой?
Нигер-мэн
Афроамериканец,сила его в цвете кожи.
трубочист)
только со смены вернулся))
какой же это бред...
Комиксы дело такое...
3 негра и 1 белый на превью, 1943 год)
Зато ваканда и суперспособности в 43 были)
Марвел это как биовар или юбэсофт. Сначала неплохо получалось, потом стабильно проект за проектом лютое позорище, посмешище и презрение
Снайпер с трубой, прикол)
Справа это агент картер?))
Агент Нигер
Вероятно да)
Делали бы уже всех черными, что мелочиться то? И нельзя было норм персонажей взять? Например Логана или Ника Фьюри. Зато добавили левых чернокожих.
Фьюри по сюжету может и будет, а Вулверин там схрена ли должен быть?
Шанс на интересную игру ещё есть. Но запороть всё очень легко.