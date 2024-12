Эми Хенниг: Marvel 1943: Rise of Hydra - это "попытка сделать что-то новаторское" в жанре кинематографических игр

Эми Хенниг, известная по работе над Legacy of Kain и Uncharted, вновь возвращается к созданию кинематографических приключенческих игр. Её новая студия, Skydance New Media, обещает поднять жанр на новый уровень с выходом Marvel 1943: Rise of Hydra.

В интервью Entertainment Weekly Хенниг рассказала, что команда стремится сделать игру, которая станет "общим опытом гостиной". Подобно Uncharted, Marvel 1943 должна быть увлекательной как для игроков, так и для зрителей. Разработчики хотят предложить знакомый для фанатов Marvel подход, но представить его в новой форме.

Графика игры нацелена на фотореалистичность, однако команда избегает излишнего ухода в CGI, чтобы визуал оставался приземлённым. Хенниг пояснила: "Мы хотим, чтобы всё выглядело, звучало и чувствовалось так, будто вы смотрите великолепный фильм или сериал Marvel, но при этом сами контролируете действие".

Сюжет Marvel 1943: Rise of Hydra отправит игроков в разные локации по всему миру. Уже подтверждены оккупированный Париж и скрытая Ваканда, для которой был представлен арт с густыми джунглями.

Выход игры запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series X/S и PC.