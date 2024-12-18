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Marvel 1943: Rise of Hydra 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.2 33 оценки

Эми Хенниг: Marvel 1943: Rise of Hydra - это "попытка сделать что-то новаторское" в жанре кинематографических игр

butcher69
Новости

Эми Хенниг, известная по работе над Legacy of Kain и Uncharted, вновь возвращается к созданию кинематографических приключенческих игр. Её новая студия, Skydance New Media, обещает поднять жанр на новый уровень с выходом Marvel 1943: Rise of Hydra.

Сюжетный приключенческий экшен Marvel 1943: Rise of Hydra выйдет в 2025 году

В интервью Entertainment Weekly Хенниг рассказала, что команда стремится сделать игру, которая станет "общим опытом гостиной". Подобно Uncharted, Marvel 1943 должна быть увлекательной как для игроков, так и для зрителей. Разработчики хотят предложить знакомый для фанатов Marvel подход, но представить его в новой форме.

Графика игры нацелена на фотореалистичность, однако команда избегает излишнего ухода в CGI, чтобы визуал оставался приземлённым. Хенниг пояснила: "Мы хотим, чтобы всё выглядело, звучало и чувствовалось так, будто вы смотрите великолепный фильм или сериал Marvel, но при этом сами контролируете действие".

В Marvel 1943: Rise of Hydra мы сможем побывать в Ваканде

Сюжет Marvel 1943: Rise of Hydra отправит игроков в разные локации по всему миру. Уже подтверждены оккупированный Париж и скрытая Ваканда, для которой был представлен арт с густыми джунглями.

Выход игры запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series X/S и PC.

-6
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Ereteh

Одни негры

11
Serpentrage

Амеры делают игры не про Россию, да?)

-11
BrokVud Serpentrage

В Штатах кончились белые?)

11
Balmont92 Serpentrage

Странно, вроде в США 13% чернокожего населения, а не 80%.

3
Ereteh Serpentrage

Причем тут это?

0
Serpentrage Ereteh

Включи любое лайв видео из америки - одни негры) Странно что для массы делают фильмы с массой.

-7
MrGamerDad
6
Темный-Властелин
Спойлер
1
vertehwost

ну ...это их борьба

0
hpi

А это что за херой?

2
Balmont92

Нигер-мэн

4
Serj77777

Афроамериканец,сила его в цвете кожи.

0
Xndr DeKoz

трубочист)

0
BrokVud Xndr DeKoz

только со смены вернулся))

0
Дворф

какой же это бред...

1
Serpentrage

Комиксы дело такое...

0
Dark1994

3 негра и 1 белый на превью, 1943 год)

1
Фифти Файфти

Зато ваканда и суперспособности в 43 были)

0
Чизбургер

Марвел это как биовар или юбэсофт. Сначала неплохо получалось, потом стабильно проект за проектом лютое позорище, посмешище и презрение

1
Xndr DeKoz

Снайпер с трубой, прикол)

1
-zotik-

Справа это агент картер?))

0
HellowRainbow

Агент Нигер

1
K0t Felix

Вероятно да)

0
Balmont92

Делали бы уже всех черными, что мелочиться то? И нельзя было норм персонажей взять? Например Логана или Ника Фьюри. Зато добавили левых чернокожих.

0
Роцкер

Фьюри по сюжету может и будет, а Вулверин там схрена ли должен быть?

0
Олег Дудин

Шанс на интересную игру ещё есть. Но запороть всё очень легко.

-1