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Marvel 1943: Rise of Hydra TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.7 66 оценок

Инсайдер опроверг отмену Marvel 1943: Rise of Hydra - игра в разработке, но столкнулась с трудностями

RedDay13 RedDay13

Появившаяся ранее информация об отмене приключенческой игры Marvel 1943: Rise of Hydra от Эми Хенниг, создательницы Uncharted, оказалась преждевременной. Инсайдер, распространивший слух, опубликовал опровержение, признав, что его источник неверно истолковал ситуацию.

Marvel 1943: Rise of Hydra могли окончательно отменить - официальное объявление ожидается в ближайшее время
«У меня есть хорошие новости: игра не отменена. У проекта возникли некоторые проблемы в разработке, но работа продолжается. Мой источник подумал, что это означает отмену, но это не так. Приношу извинения за кратковременный испуг — я не ожидал, что пост станет вирусным. Впредь буду тщательно проверять информацию перед публикацией», — заявил он.

Таким образом, слухи о закрытии проекта не подтвердились. Тем не менее игра, которую уже несколько раз переносили, действительно испытывает определенные сложности в производстве. Официальных комментариев от Marvel или студии Skydance New Media на этот счет пока не поступало.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
vlad14523
игра в разработке, но столкнулась с трудностями

Её никто не ждёт.

8
Balmont92

Столкнулись с трудностями: "Как же добавить в игру еще больше негров?". А то 3 из 4 играбельных персонажа черные, в контексте второй мировой, этого недостаточно.

4
Steep Fraser

очередная повесточная шляпа, в которой разрабы не знают как прикрутить газы грей без самой грей... вот сидят, пьют тыквенный латте и думают...

3