Инсайдер опроверг отмену Marvel 1943: Rise of Hydra - игра в разработке, но столкнулась с трудностями

Появившаяся ранее информация об отмене приключенческой игры Marvel 1943: Rise of Hydra от Эми Хенниг, создательницы Uncharted, оказалась преждевременной. Инсайдер, распространивший слух, опубликовал опровержение, признав, что его источник неверно истолковал ситуацию.

«У меня есть хорошие новости: игра не отменена. У проекта возникли некоторые проблемы в разработке, но работа продолжается. Мой источник подумал, что это означает отмену, но это не так. Приношу извинения за кратковременный испуг — я не ожидал, что пост станет вирусным. Впредь буду тщательно проверять информацию перед публикацией», — заявил он.

Таким образом, слухи о закрытии проекта не подтвердились. Тем не менее игра, которую уже несколько раз переносили, действительно испытывает определенные сложности в производстве. Официальных комментариев от Marvel или студии Skydance New Media на этот счет пока не поступало.