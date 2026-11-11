Marvel 1943: Rise of Hydra могли окончательно отменить - официальное объявление ожидается в ближайшее время

Долгожданная приключенческая игра Marvel 1943: Rise of Hydra, над которой работает создательница Uncharted Эми Хенниг, возможно, так и не увидит свет. В сети появилась информация о предполагаемой отмене проекта, который уже неоднократно переносили. По слухам, соответствующее объявление может прозвучать в ближайшее время.

Информация появилась в аккаунте Marvel1943Rise в социальной сети X. Автор публикации утверждает, что получил сведения от источника, который ранее якобы правильно сообщил о массовых увольнениях в Skydance Games ещё до появления официальных новостей. Впрочем, сам аккаунт не является официальным представителем разработчиков, а достоверность его источника пока независимо не подтверждена.

Слухи возникли на фоне серьёзных изменений внутри Skydance. Недавно компания подтвердила масштабную реструктуризацию своего игрового подразделения и сокращение сотрудников. По данным журналистов, работу потеряли как минимум 25 специалистов, причём некоторые разработчики сообщили об увольнении большей части своих команд. Руководство Skydance также признало, что после пересмотра инвестиционных приоритетов решило сократить масштабы отдельных проектов, однако не уточнило, каких именно.

Ситуацию усугубляет непростая история разработки Marvel 1943: Rise of Hydra. Первоначально игру собирались выпустить в 2025 году, затем релиз перенесли на начало 2026-го, а позднее разработчики вообще отказались называть конкретные сроки. В июне 2026 года представители Paramount Games Studio заверяли, что проект продолжает существовать и получит необходимое время для достижения требуемого уровня качества. При этом было подтверждено, что раньше 2027 года игра не выйдет.

Напомним, Marvel 1943: Rise of Hydra представляет собой сюжетное приключение, действие которого разворачивается во времена Второй мировой войны. Главными героями выступают Капитан Америка и Аззури, Чёрная Пантера того времени, которым предстоит противостоять организации «Гидра». Проект привлёк внимание зрелищным трейлером, продемонстрировавшим возможности Unreal Engine 5.

Пока Skydance New Media официально не объявляла об отмене Marvel 1943: Rise of Hydra. Поэтому распространяющаяся информация остаётся неподтверждённым слухом. Тем не менее недавние увольнения, пересмотр игровых проектов и многолетние задержки делают вопросы о дальнейшей судьбе игры особенно актуальными.