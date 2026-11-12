Marvel 1943: Rise of Hydra оказалась скучной, а Эми Хенниг почти не участвовала в разработке - журналист

Разработка Marvel 1943: Rise of Hydra, приключенческого экшена о Капитане Америке и Чёрной Пантере, столкнулась с серьёзными проблемами. Игровой журналист и инсайдер Имран Хан (Imran Khan) рассказал, что проект не приносил удовольствия даже самим разработчикам, а его игровой процесс оказался чрезмерно упрощённым.

На форуме ResetEra журналист поделился сведениями, полученными от своих источников. По его словам, сотрудники студии были недовольны работой над Marvel 1943, а Эми Хенниг, известная по серии Uncharted и возглавляющая Skydance New Media, на определённом этапе практически перестала участвовать в разработке.

Насколько мне известно, работа над этой игрой никому не приносила удовольствия. После определённого момента Хенниг практически перестала участвовать в разработке, а основной упор делался на управление с минимальным количеством кнопок. Никто не находил игровой процесс увлекательным,

— написал Имран Хан

Слова журналиста частично перекликаются с расследованием Kotaku. По данным издания, Marvel 1943: Rise of Hydra первоначально создавалась как проект для Netflix, но позднее превратилась в полноценную игру для ПК и консолей. При этом особенности первоначальной концепции сохранились: игровой процесс якобы преимущественно завязан на использовании одной кнопки, а взаимодействие с окружением сильно ограничено.

Источники Kotaku также утверждают, что бюджет разработки значительно превысил первоначальные планы, а саму игру пришлось существенно сократить как по продолжительности, так и по объёму контента. Несмотря на многочисленные трудности, проект, по словам одного из собеседников издания, уже близок к завершению, а в ноябре разработчики рассчитывают достичь стадии альфа-версии.

Напомним, что ранее в сети распространились слухи о полной отмене Marvel 1943: Rise of Hydra. Однако исполнительный продюсер Лу Джильотти сообщил сотрудникам Skydance, что руководство компании опровергло эту информацию. Таким образом, по имеющимся сведениям, разработка продолжается, несмотря на появившиеся сообщения о проблемах внутри студии.