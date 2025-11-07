Marvel 1943: Rise of Hydra перенесена на неопределённый срок

Skydance Games объявила, что Marvel 1943: Rise of Hydra отложена на неопределённый срок. Как и GTA 6, она также должна была выйти в 2025 году, затем в начале 2026 года, и снова была перенесена на более позднюю дату.

Студия обратилась к X, чтобы сообщить о переносе. В заявлении говорится, что Skydance стремится к созданию премиальных игровых впечатлений и хочет соответствовать ожидаемому уровню качества; Таким образом, дата релиза теперь сдвинута дальше начало 2026 года, но без указания даже предполагаемого окна.

Похоже, студия всё ещё не уверена, когда будет готова выпустить игру, поэтому она снова не назвала точную дату релиза. Таким образом, на данный момент фанаты не знают, когда выйдет Marvel 1943.

У игры огромный потенциал: она рассказывает о первой встрече Капитана Америки и Чёрной Пантеры, и, в довершение всего, над ней работает сценарист Uncharted, так что ожидания высоки.