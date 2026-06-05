Новообразованная Paramount Games займётся разработкой Marvel 1943: Rise Of Hydra и новым проектом по "Звёздным войнам"

Marvel 1943: Rise of Hydra был одним из самых ожидаемых проектов Marvel Games на протяжении нескольких лет, но путь к его релизу был долгим. Игра, разрабатываемая студией Skydance New Media, основанной создательницей Uncharted Эми Хенниг, была впервые анонсирована в 2021 году.

Однако с тех пор игра неоднократно откладывалась, перенесясь с первоначальной даты релиза в 2025 году на начало 2026 года, а слияние с Paramount оставило фанатов в неопределённости относительно будущего игры. Тем не менее, сегодня произошло многообещающее и захватывающее событие для Marvel 1943: Rise of Hydra: официальное объявление, связанное с недавно созданной студией Paramount Games.

Согласно недавнему официальному обновлению, похоже, что Marvel 1943: Rise of Hydra всё ещё находится в активной разработке в недавно созданной студии Paramount Games, которая служит «игровой студией, объединяющей две существующие игровые студии Skydance, Skydance Interactive и Skydance New Media, с интеллектуальной собственностью Paramount».

Студия также подтвердила, что безымянный проект по «Звёздным войнам» всё ещё находится в разработке, и что сегодня вечером на Summer Game Fest состоится важное объявление о первой игре студии Paramount Games. Будет ли это объявление одной из вышеупомянутых игр, пока неясно, хотя было бы логично, чтобы Marvel 1943: Rise of Hydra стала флагманским проектом студии, учитывая, что ажиотаж вокруг игры только усилился после многочисленных задержек за последние несколько лет.

Что касается «Звездных войн», то слияние двух студий Skydance студией Paramount Games Studio привело к некоторым изменениям в структуре компании, в частности, к переходу Эми Хенниг с должности сопрезидента Skydance New Media на должность креативного директора Paramount Games Studio.

Хотя проект Skydance по «Звездным войнам» остаётся окутан тайной, в индустрии давно ходят слухи, что он может возродить идеи из отменённой игры Хенниг для EA, Project Ragtag. Неанонсированная игра находится в разработке как минимум с 2022 года, но ни Lucasfilm Games, ни Skydance до сегодняшнего дня не раскрывали подробностей проекта, хотя и подтвердили, что он все ещё находится в активной разработке.