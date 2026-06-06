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Marvel 1943: Rise of Hydra TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.9 62 оценки

Paramount подтвердила, что Marvel 1943 не выйдет в 2026 году

IKarasik IKarasik

Marvel 1943: Rise of Hydra снова задерживается — релиз игры теперь перенесён как минимум на 2027 год.

Игра рассказывает историю супергероев 1940-х, включая Капитана Америку и Чёрную Пантеру, и была впервые анонсирована несколько лет назад. Ранее её выпуск уже переносили на начало 2026 года, но теперь студия Paramount Games подтвердила, что релиза в этом году не будет.

Шон Киттельсен, глава креативного отдела Paramount Games, объяснил решение желанием сосредоточиться на качестве и дать команде достаточно времени на доработку: «Мы верим в Эми и всю команду и поддерживаем их. Игра выйдет, когда будет готова, но она реальна, и мы продолжаем инвестировать в неё».

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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Fess Redfern

Великолепный постер. Три афро на одного белого Кэпа. В сороковых. Нюню.

4
K0t Felix

Ясен куй, что не выйдет в текущем году. По игре гамплея даже нет

2
OneMalthus

Где они и где 1943 год, опять попытки навязать свою историю. Надеюсь на скорый выход MARVEL 11.09.01, где они всех победят (наверное).

1