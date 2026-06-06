Paramount подтвердила, что Marvel 1943 не выйдет в 2026 году

Marvel 1943: Rise of Hydra снова задерживается — релиз игры теперь перенесён как минимум на 2027 год.

Игра рассказывает историю супергероев 1940-х, включая Капитана Америку и Чёрную Пантеру, и была впервые анонсирована несколько лет назад. Ранее её выпуск уже переносили на начало 2026 года, но теперь студия Paramount Games подтвердила, что релиза в этом году не будет.

Шон Киттельсен, глава креативного отдела Paramount Games, объяснил решение желанием сосредоточиться на качестве и дать команде достаточно времени на доработку: «Мы верим в Эми и всю команду и поддерживаем их. Игра выйдет, когда будет готова, но она реальна, и мы продолжаем инвестировать в неё».