После переноса GTA 6 игроки забыли, что Marvel 1943: Rise of Hydra уже давно отложили

В сети начали активно обсуждать судьбу Marvel 1943: Rise of Hydra — многие фанаты заметили, что игра так и не вышла в заявленное окно «начала 2026 года» и предположили, что проект столкнулся с серьёзными проблемами. Однако пользователи, похоже, забыли: Skydance перенесла игру ещё несколько месяцев назад.

Студия сообщила об отказе от первоначальных сроков ещё в ноябре прошлого года, но тогда новость практически утонула на фоне другого громкого события — Rockstar одновременно объявила о переносе GTA 6. Из-за этого многие попросту пропустили информацию о задержке Marvel 1943.

Сейчас в соцсетях вновь появились вопросы о том, что происходит с проектом. Одни предполагают, что игру могут отменить, другие считают, что показанные ранее материалы были лишь технической демонстрацией Unreal Engine. При этом официально разработка продолжается.

Последний раз Skydance заявляла, что Marvel 1943: Rise of Hydra выйдет «позже начала 2026 года», но более точных сроков до сих пор нет. На фоне недавних отмен крупных супергеройских проектов вроде игры про Чудо-женщину и Черную Пантеру это начинает вызывать беспокойство у фанатов Marvel.