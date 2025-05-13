Приключенческий экшен Marvel 1943: Rise of Hydra перенесли на начало 2026 года

Skydance New Media объявила о переносе выхода игры Marvel 1943: Rise of Hydra. Изначально релиз планировался на 2025 год, однако теперь премьера состоится в начале 2026-го. Разработчики объяснили задержку стремлением «добавить больше полировки» и создать максимально качественный игровой опыт.

Сюжет развернётся в разгар Второй мировой войны. Капитан Америка и Аззури — Черная Пантера 1940-х годов — вынуждены объединиться, преодолев взаимные разногласия, чтобы остановить надвигающуюся угрозу. Им помогают Гэбриэл Джонс из «Воющих командос» и Нанали — шпионка из Ваканды, работающая под прикрытием в оккупированном Париже. Вместе они столкнутся с масштабным заговором, который может привести к триумфу Гидры.

Платформы, на которых выйдет Marvel 1943: Rise of Hydra, пока не объявлены. Команда пообещала поделиться новыми подробностями в ближайшем будущем.