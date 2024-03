Стал известен актёрский состав и композитор Marvel 1943: Rise of Hydra

Разработчики из студии Skydance New Media поделились подробностями об актёрском составе Marvel 1943: Rise of Hydra, а также сообщили, что музыку для проекта напишет отмеченный наградами композитор. Ещё вчера был представлен свежий трейлер, благодаря которому у фанатов появилась возможность заглянуть в оригинальную историю игры. Действие Marvel 1943: Rise of Hydra развернётся во времена Второй мировой войны, а игроки смогут управлять четырьмя различными героями на протяжении всего приключения.

Новый сюжетный трейлер игры Marvel 1943: Rise of Hydra порадовал фанатов не только красивыми кадрами, но и представил актёрский состав, который подарит свои голоса и внешность главным героям. Хари Пэйтон, известный своей ролью Иезекииля в сериале «Ходячие мертвецы», озвучит Аззури — дедушку Т'Чаллы и Чёрную пантеру времён Второй мировой войны. Роль легендарного Капитана Америки, Стива Роджерса, досталась актёру Дрю Мерлейну.

Нанали, отважная вакандийская шпионка, внедрённая в оккупированный нацистами Париж, заговорит голосом Мэгалин Эчиканвоке. Марк Ричардсон, в свою очередь, озвучит Габриэля Джонса — бесстрашного солдата США и члена легендарных Воющих коммандос. Также в актёрском составе Marvel 1943: Rise of Hydra задействованы Лайн Рене и Джоэл Джонстон. Рене предстанет в роли Жюли — ключевого союзника французского Сопротивления, а Джонстон подарит свой голос гениальному изобретателю Говарду Старку.

Что касается композитора, то в этом сюжетном трейлере звучит оригинальная музыка от обладателя премии «Грэмми», композитора Стивена Бартона. Студия Skydance New Media с гордостью сообщает, что Бартон, известный своими работами в таких проектах, как Star Wars Jedi: Survivor, «Звёздный путь: Пикар» (сериал), Apex Legends, Titanfall и «12 обезьян» (сериал), напишет уникальное музыкальное сопровождение для игры.