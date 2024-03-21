Стал известен актёрский состав и композитор Marvel 1943: Rise of Hydra

Разработчики из студии Skydance New Media поделились подробностями об актёрском составе Marvel 1943: Rise of Hydra, а также сообщили, что музыку для проекта напишет отмеченный наградами композитор. Ещё вчера был представлен свежий трейлер, благодаря которому у фанатов появилась возможность заглянуть в оригинальную историю игры. Действие Marvel 1943: Rise of Hydra развернётся во времена Второй мировой войны, а игроки смогут управлять четырьмя различными героями на протяжении всего приключения.
Новый сюжетный трейлер игры Marvel 1943: Rise of Hydra порадовал фанатов не только красивыми кадрами, но и представил актёрский состав, который подарит свои голоса и внешность главным героям. Хари Пэйтон, известный своей ролью Иезекииля в сериале «Ходячие мертвецы», озвучит Аззури — дедушку Т'Чаллы и Чёрную пантеру времён Второй мировой войны. Роль легендарного Капитана Америки, Стива Роджерса, досталась актёру Дрю Мерлейну.
Нанали, отважная вакандийская шпионка, внедрённая в оккупированный нацистами Париж, заговорит голосом Мэгалин Эчиканвоке. Марк Ричардсон, в свою очередь, озвучит Габриэля Джонса — бесстрашного солдата США и члена легендарных Воющих коммандос. Также в актёрском составе Marvel 1943: Rise of Hydra задействованы Лайн Рене и Джоэл Джонстон. Рене предстанет в роли Жюли — ключевого союзника французского Сопротивления, а Джонстон подарит свой голос гениальному изобретателю Говарду Старку.
Что касается композитора, то в этом сюжетном трейлере звучит оригинальная музыка от обладателя премии «Грэмми», композитора Стивена Бартона. Студия Skydance New Media с гордостью сообщает, что Бартон, известный своими работами в таких проектах, как Star Wars Jedi: Survivor, «Звёздный путь: Пикар» (сериал), Apex Legends, Titanfall и «12 обезьян» (сериал), напишет уникальное музыкальное сопровождение для игры.
Из 4x персонажей - 3 черные... В Париже.... 1943.... Для незаметности вероятно.
Друг, рекомендую загуглить рассовый состав французов. Черных там от 3 до 5%. Это самый большой процент по всей Европе. И началось заселение темнокожими с первой мировой войны. Поэтому, со стороны историчности, ничего критично но не вижу. Как раз таки в 30-40 года был бум понаехавших и отследить кто и когда понаехал в то время было практически невозможно.
фу расист
В 1943? В оккупированном нацистами Париже? Мне не нужно гуглить, друг. Вам нужно в библиотеку.
Негры же появились в 21 веке, до этого их не существовало
Англичане,французы и испанцы барыжили неграми с 1600х
Как вы себе представляете негра в Париже оккупированном нацистами?) Вероятно гуляли по Елисейским полям за ручку с евреями?)))
эта шляпа ни кому не интересна!
Ты не все
Из 6 актеров показали, что три черных добрых персонажа. Так же один из них будет капитан Америка, которого по трейлеру показали, что он будет по началу соперником пантере. А оставшийся две белых? Либо роль не значительна, либо они будут злодеями. Вот и получается, очередная западная игра.