Супергеройский экшен Marvel 1943: Rise of Hydra нашел издателя

Skydance Games объявила о сотрудничестве с компанией Plaion для издания Marvel 1943: Rise of Hydra, которая выйдет в следующем году.

Игра была представлена в начале этого года на GDC, и в ней фигурируют Капитан Америка и Черная Пантера в обстановке Второй мировой войны. Ее разработкой занимается студия Skydance New Media, возглавляемая выпускницей Naughty Dog и креативным директором Uncharted Эми Хенниг, а также ее соучредителем Джулианом Биком.

Хотя конкретные устройства еще не подтверждены, Marvel 1943: Rise of Hydra должна выйти в 2025 году.

Ранее Skydance издавала свои собственные игры под лейблом Skydance Interactive, в числе прошлых релизов - VR-выход The Walking Dead: Saints and Sinners. Предстоящий VR-экшен Behemoth от Skydance также будет издаваться собственными силами.

Plaion принадлежит Embracer Group, но станет частью компании с предварительным названием «Middle-earth Enterprises & Friends», когда группа разделится на три отдельные публичные структуры.

Халук Ментес, глава Marvel Games, сказал: «Marvel 1943: Rise of Hydra» - это изысканный и смелый взгляд на некоторых из наших самых любимых и нестареющих персонажей. Талант разработчиков мирового класса Skydance Games и глобальные издательские возможности Plaion - это отличная команда, которая обеспечит нам выполнение огромных обещаний этой игры. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать и представить Marvel 1943 игрокам по всему миру».