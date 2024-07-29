Супергеройский экшен Marvel 1943: Rise of Hydra нашел издателя

Skydance Games объявила о сотрудничестве с компанией Plaion для издания Marvel 1943: Rise of Hydra, которая выйдет в следующем году.
Игра была представлена в начале этого года на GDC, и в ней фигурируют Капитан Америка и Черная Пантера в обстановке Второй мировой войны. Ее разработкой занимается студия Skydance New Media, возглавляемая выпускницей Naughty Dog и креативным директором Uncharted Эми Хенниг, а также ее соучредителем Джулианом Биком.
Хотя конкретные устройства еще не подтверждены, Marvel 1943: Rise of Hydra должна выйти в 2025 году.
Ранее Skydance издавала свои собственные игры под лейблом Skydance Interactive, в числе прошлых релизов - VR-выход The Walking Dead: Saints and Sinners. Предстоящий VR-экшен Behemoth от Skydance также будет издаваться собственными силами.
Plaion принадлежит Embracer Group, но станет частью компании с предварительным названием «Middle-earth Enterprises & Friends», когда группа разделится на три отдельные публичные структуры.
Халук Ментес, глава Marvel Games, сказал: «Marvel 1943: Rise of Hydra» - это изысканный и смелый взгляд на некоторых из наших самых любимых и нестареющих персонажей. Талант разработчиков мирового класса Skydance Games и глобальные издательские возможности Plaion - это отличная команда, которая обеспечит нам выполнение огромных обещаний этой игры. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать и представить Marvel 1943 игрокам по всему миру».
Какой дешёвый графон :)
Зато игра будет дорогой.
Опять какая-то никому не нужная история про никтому не интересных персонажей, а потом будут разводить руками, мол никому не нужны супергерои 🙄 // Денис Давыдов
Нет. Это ты в своей закрытой от всего мира стране поглощаешь тонны контента цивилизованных стран (не делая ничего стоящего), и рассказывая как им жить , кого любить и какие игры делать)
Но тебя никто не спрашивал . Вот в чем нюанс
Ура, ждем)))
Кэпа бы помаскулистей)) А то на Флеша похож.
Суперсолдаты отличались мощью и силой, были танками по сути.
А не стройными агильщиками.