Сюжетный приключенческий экшен Marvel 1943: Rise of Hydra выйдет в 2025 году

Marvel 1943: Rise of Hydra, сюжетный приключенческий экшен от дуэта Marvel и Skydance New Media, выйдет в 2025 году, объявила студия-разработчик создательницы трилогии Uncharted. Платформы не были объявлены. В честь анонса был представлен сюжетный трейлер на движке будущей игры.

В хаосе войны сталкиваются миры. Капитан Америка и Аззури, Черная Пантера 1940-х годов, должны преодолеть свои разногласия и создать непростой союз, чтобы противостоять общему врагу. Вместе с Гэбриэлом Джонсом из "Воющих командос" и Нанали, вакандским шпионом, внедренным в оккупированный Париж, они должны объединить усилия, чтобы остановить зловещий заговор, который грозит превратить хаос Второй мировой войны в окончательное возвышение Гидры.

Новый трейлер дает поклонникам возможность заглянуть в оригинальную историю, которая перенесет игроков в приключения времен Второй мировой войны с ансамблем из четырех героев, играющих в разные моменты игры.

По мере развития сюжета игрокам предстоит взять на себя роль четырех центральных персонажей: молодого Стива Роджерса, известного также как Капитан Америка; Аззури, деда Т'Чаллы и Черной пантеры времен Второй мировой войны; Габриэля Джонса, солдата США и члена "Воющих командос"; и Нанали, вакандского шпиона, внедренного в оккупированный Париж.

Новый трейлер был показан на ключевой презентации Epic Games State of Unreal 20 марта 2024 года, где Skydance New Media и Epic Games объявили о своем постоянном сотрудничестве в области создания ультрасовременных визуальных эффектов для Marvel 1943: Rise of Hydra.