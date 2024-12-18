В Marvel 1943: Rise of Hydra мы сможем побывать в Ваканде

Предстоящая игра Marvel 1943: Rise of Hydra, разработанная Skydance New Media, обещает не только действие в оккупированном Париже времён Второй мировой войны, но и путешествия в другие ключевые локации. Одной из таких станет Ваканда, которую разработчики подтвердили, представив иллюстрацию с густыми джунглями этой скрытной страны.

По словам Эми Хенниг, главы Skydance New Media и создательницы Legacy of Kain и Uncharted, сюжет игры будет разворачиваться по всему миру, включая ещё несколько неизведанных мест с кинематографическим уровнем детализации. Ваканда, несмотря на своё уединение, окажется втянутой в глобальный конфликт, защищая свои интересы и сохраняя тайны.

Игра сосредоточена на двух главных героях — Капитане Америке и Чёрной Пантере, которые сначала работают по отдельности, но вынуждены объединиться, чтобы победить "Гидру". Разработчики обещают уникальный опыт, совмещающий кинематографическое повествование и амбициозный фотореализм.

Выход Marvel 1943: Rise of Hydra запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series X/S и PC.