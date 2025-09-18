В сеть просочился геймплей и скриншоты экшена Marvel 1943 Rise of Hydra

Портал MP1St наткнулся на ранние материалы разработки Marvel 1943: Rise of Hydra от Skydance New Media и Marvel Entertainment, которые дают первое представление о игровом процессе, а также на множество новых изображений, демонстрирующих великолепные игровые локации.

Материал был опубликован разработчиком, работавшим над игрой. Хотя нет точных дат создания каждого изображения, известно, что контент был создан в период с 2022 по 2023 год. Важно учитывать это, прежде чем судить, поскольку в процессе разработки могли быть внесены изменения.

Представленные изображения демонстрируют широкий спектр локаций: от переулков и террас до туннелей метро и многого другого. Также примечательно, что в кадре отсутствует Капитан Америка, поскольку нам показывают только Чёрную Пантеру. Это может быть связано с этапом разработки или просто с тем, что художник работал только с этим персонажем.

Самое важное открытие, которое мы можем заметить в этой галерее, — это короткий отрывок, который, по всей видимости, является геймплейным видео Чёрной Пантеры. Хотя камера расположена явно нестандартно, поскольку это сырой материал для разработки, он даёт первое представление о мобильности персонажей в бою.

В клипе мы видим, как Чёрная Пантера сражается с несколькими солдатами после штурма входа в зал ожидания, этот момент мы также видим на скриншотах. Кадры сразу же подчёркивают степень интерактивности окружения во время боя: солдаты стреляя разбивают бутылки, а Чёрная Пантера опрокидывает несколько предметов, прыгая на врагов. Мы также можем заметить некоторые базовые элементы приёмов, такие как дальнобойные атаки и перекаты. То, как плавно он перемещается по окружению, перепрыгивая через столы и двигаясь на высокой скорости, предполагает, что у него будет ловкий, ориентированный на паркур набор приёмов. Это заставляет задуматься, насколько он будет отличаться от того, что предложит Капитан Америка.

Возвращаясь к изображениям, на некоторых из них можно увидеть вид от третьего лица, где Чёрная Пантера исследует переулок и туннель метро. Если к этому добавить, что на другом изображении виден грот, легко предположить, что часть игры будет происходить под землёй. Ещё одна важная локация — отель, интерьеры которого мы видим на изображениях, и, похоже, именно там Чёрная Пантера врывается из окна террасы.

Стоит отметить, что все эти локации находятся в Париже, одном из двух подтверждённых мест действия игры. Вторым вариантом будет Ваканда, изображение которой у нас есть только благодаря эксклюзивному материалу Entertainment Weekly. Стоит также учитывать, что некоторые из этих локаций могут выглядеть совершенно иначе или даже отсутствовать в финальной версии игры, поэтому к этому материалу следует относиться как к тому, чем он является: ранним материалам разработки.